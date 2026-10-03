ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО)
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България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад "Княз Александър I" в София.
Те бяха предадени от Гърция на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997 - 1014 г.).
Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните останки на цар Самуил.
Тленните останки на цар Самуил бяха прибрани в България с военнотранспортен самолет "Спартан". Единствено екип на БНТ пътува с правителствената делегация до Солун.