ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО)

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад "Княз Александър I" в София.

Те бяха предадени от Гърция на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997 - 1014 г.).

Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните останки на цар Самуил.

Тленните останки на цар Самуил бяха прибрани в България с военнотранспортен самолет "Спартан". Единствено екип на БНТ пътува с правителствената делегация до Солун.