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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Ексклузивно: Делегация на БНТ отива в Солун за тленните останки на цар Самуил

Николай Минков от Николай Минков
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Чете се за: 02:47 мин.
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Очакваме до час тук, на правителствения ВИП, да започнат да пристигат и официалните лица, които ще се качат на ВТС самолета C-27J, с който ще бъдат докарани тленните останки на българския цар.

В самолета ще бъде премиерът Румен Радев, министърът на културата Ефтин Милошев, гвардейци, които ще придружат българския владетел от Солун до последното му място, където той ще остане завинаги да почива на родна земя.

Но важното е да отбележим също, че в „Спартана“ ще бъде и екип на БНТ, начело с Бойко Василев.

БНТ: Добро утро, Бойко, в този прекрасен за България ден. Какво е усещането на човек като тебе, който е посрещал и изпращал много правителствени делегации, посрещал и разговарял с много високопоставени гости, в този специален исторически момент?

Знаеш ли, винаги съм се питал дали можем да почувстваме историята в момента, в който тя става. Ще минат много дни, преди не само аз, но и всички българи да оценим значението на този исторически момент. Представете си само: за първи път тленните останки на български владетел ще бъдат официално положени в съвременна България. Средновековен български владетел, имам предвид. Представете си още нещо. Ако науката успее да докаже, че в останалите останки, които ние намираме, се намира Гавриил Радомир, синът на цар Самуил, и Иван Владислав, неговият племенник, ще се окаже, че цели трима средновековни български царе пристигат в съвременна България. Дълго ще си говорим още за това.

За церемонията днес в Музея на византийската култура в Солун ще започнат изявленията на двамата премиери Румен Радев и Кириакос Мицотакис точно в 10:30. След това двамата министри на културата ще подпишат споразумение.Основното споразумение вече е подписано. Това споразумение ще бъде само нещо като приемо-предавателен протокол.

За първи път там ще видим тленните останки на цар Самуил, изложени на открито. Ще видим също така и предметите — религиозната утвар, която България дава взамяна.

За всичко това ще ви информираме от мястото на събитието!

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков

#България посреща цар Самуил #делегация #БНТ

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