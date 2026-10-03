Година след потопа в "Елените" - почитат паметта на жертвите

Днес се навършва една година от потопа във ваканционно селище “Елените“, който отне живота на четирима души.

Тази сутрин жители и собственици на имоти се събират на мястото на трагедията, за да почетат паметта на загиналите.

Тук, точно преди година, над 200 литра дъжд на квадратен метър се изсипаха в района. За минути водата буквално премина през курорта, заля хотели, десетки вили, къщи и отнесе десетки автомобили в морето.

Хората, които виждате тук, тогава, преди година, са спасявали не само своя собствен живот, но и живота на своите деца и живота на своите съседи.

Поройният дъжд тогава буквално превърна река Козулка в една разрушителна стихия. Четирима души не успяха да се спасят.

Сред жертвите е Цанко Иванов, който идва с багер, за да помага, но е отнесен от водата. Загива и главният боцман Стефан Иванов от „Гранична полиция“ по време на спасителна операция в морето. Той с част от екипа си издирва бедстващи хора по крайбрежието. Силна вълна обаче преобръща лодката им и, за съжаление, той загива.

Друг мъж остана затиснат от водата в приземно помещение. А четвъртата жертва е 58-годишна жена, руска гражданка.

Именно в тяхна памет тази сутрин жителите и собственици на имоти се събраха, за да поднесат венци и цветя. Венец беше поднесен и от представител на кметството в Свети Влас.

А днес „Елените“ все още носят белезите на това опустошително наводнение. Важно е да кажем, че тук на място собствениците нямат нито ток, нямат електричество, нямат и вода. Все още не е възстановена и инфраструктурата.

А най-големият страх тук на хората, които към момента не живеят в „Елените“, е бедствието да не се повтори отново.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова