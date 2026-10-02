Нова такса върху колетните пратки в Австрия от този месец

Нова такса от 2,40 евро върху колетните пратки влезе в сила в Австрия от този месец. Засегнати са 16 платформи за онлайн търговия с оборот в страната над 100 милиона евро годишно.

Таксата върху всеки колет или поръчка, по избор на търговеца, се добавя към цената на продукта. Очакваните преходи са 280 милиона евро годишно, с които ще бъде финансирано намаляването на ДДС за основните хранителни продукти. Традиционните търговци се надяват хората да пазаруват по-малко онлайн в полза на физическите магазини. Новата такса ще се прилага успоредно с вече действащи общоевропейски митнически тарифи за евтини стоки от страни извън Евросъюза като Китай.