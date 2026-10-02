327 дни без да стъпи на суша: Британски пътешественик пресече с гребна лодка Тихия и Индийския океан

Британски пътешественик завърши соло гребане през Тихия и Индийския океан, без да стъпи на сушата и без външна поддръжка в продължение на 327 дни, съобщи Би Би Си.

Бившият кралски морски пехотинец Дейв Бел от британското село Биър Риджис в графство Дорсет потегля от западния бряг на Перу на 9 ноември миналата година с хранителни запаси и оборудване за 350 дни на борда на лодка от въглеродни влакна. Той слезе на брега в кенийския град Килифи, северно от Момбаса днес, след като премина с гребане над 28 000 км.

Бел предприема плаването, за да събере средства за благотворителната организация Rock2Recovery, която помага на ветерани и служители на спешните служби, страдащи от посттравматично стресово разстройство.

След пристигането си в Килифи, мореплавателят се спря, за да докосне пясъка и подкрепян от партньора си Джорджи пристъпи несигурно нагоре по плажа, където получи бира, разказва Би Би Си.

„Миналата седмица беше толкова невероятна. Никога през живота си не съм бил толкова спокоен“, каза Бел пред очакващите го хора. „Не съм слизал от тази лодка от 9 ноември. За първи път докосвам сушата“, добави той.

Бел, който пристигна по-рано от очакваното, отбеляза, че има на борда е останала храна за още 20 дни.

На въпрос, дали е видял акули, той отговори: „Да, най-вълнуващата част бяха срещите ми с дивата природа."

По думите му две акули с бели върхове на перките са плували от двете му страни дни наред.

Във видео от лодката в понеделник Бел обясни, че след края на плаването си планира да отиде в хотела, за да се изкъпе, да поспи и да общува с хората, дошли да го видят, а след като възстанови равновесието си на сушата, да се върне на лодката.

През 2021 г. Бел греба през Атлантическия океан от Ню Йорк до Нюлин в графство Корноул в Югозападна Англия, след което се зарече никога да не предприема нещо подобно. Технологичният напредък, каквито са по-леките лодки, подобрените слънчеви панели и самоуправляващите се системи, събуждат любопитството му какво друго може да постигне.

Бел споделя, че е избягвал да следи как минава времето, като слуша подкасти и аудиокниги и като изпраща и получава гласови съобщения.

Рекордното пътешествие отвежда британеца на запад през Тихия океан, Коралово море, Големия бариерен риф, Торесовия проток и северното крайбрежие на Австралия, преди да прекоси Индийския океан.

Той казва, цитиран от Би Би Си, че най-голямото предизвикателство през единадесетте месеца в океана е било да спре да гребе за осем седмици, докато пресича Южния Пасифик, за да не пристигне в Коралово море по време на сезона на циклоните.

„Бях твърде бърз, затова трябваше да намаля скоростта“, посочва той. „Да седя в средата на океана, знаейки, че все още имам седем, осем, девет месеца по вода, но да не греба, беше едно от най-трудните неща, с които трябваше да се справя психологически“, обяснява Бел.

Дейв Бел е събрал 110 000 британски лири за каузата, допълва Би Би Си.