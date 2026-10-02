БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото...
Чете се за: 04:15 мин.
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 08:32 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

327 дни без да стъпи на суша: Британски пътешественик пресече с гребна лодка Тихия и Индийския океан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Запази

По думите му две акули с бели върхове на перките са плували от двете му страни дни наред

327 дни без стъпи суша британски пътешественик пресече гребна лодка тихия индийския океан
Слушай новината

Британски пътешественик завърши соло гребане през Тихия и Индийския океан, без да стъпи на сушата и без външна поддръжка в продължение на 327 дни, съобщи Би Би Си.

Бившият кралски морски пехотинец Дейв Бел от британското село Биър Риджис в графство Дорсет потегля от западния бряг на Перу на 9 ноември миналата година с хранителни запаси и оборудване за 350 дни на борда на лодка от въглеродни влакна. Той слезе на брега в кенийския град Килифи, северно от Момбаса днес, след като премина с гребане над 28 000 км.

Бел предприема плаването, за да събере средства за благотворителната организация Rock2Recovery, която помага на ветерани и служители на спешните служби, страдащи от посттравматично стресово разстройство.

След пристигането си в Килифи, мореплавателят се спря, за да докосне пясъка и подкрепян от партньора си Джорджи пристъпи несигурно нагоре по плажа, където получи бира, разказва Би Би Си.

„Миналата седмица беше толкова невероятна. Никога през живота си не съм бил толкова спокоен“, каза Бел пред очакващите го хора.

„Не съм слизал от тази лодка от 9 ноември. За първи път докосвам сушата“, добави той.

Бел, който пристигна по-рано от очакваното, отбеляза, че има на борда е останала храна за още 20 дни.

На въпрос, дали е видял акули, той отговори: „Да, най-вълнуващата част бяха срещите ми с дивата природа."

По думите му две акули с бели върхове на перките са плували от двете му страни дни наред.

Във видео от лодката в понеделник Бел обясни, че след края на плаването си планира да отиде в хотела, за да се изкъпе, да поспи и да общува с хората, дошли да го видят, а след като възстанови равновесието си на сушата, да се върне на лодката.

През 2021 г. Бел греба през Атлантическия океан от Ню Йорк до Нюлин в графство Корноул в Югозападна Англия, след което се зарече никога да не предприема нещо подобно. Технологичният напредък, каквито са по-леките лодки, подобрените слънчеви панели и самоуправляващите се системи, събуждат любопитството му какво друго може да постигне.

Бел споделя, че е избягвал да следи как минава времето, като слуша подкасти и аудиокниги и като изпраща и получава гласови съобщения.

Рекордното пътешествие отвежда британеца на запад през Тихия океан, Коралово море, Големия бариерен риф, Торесовия проток и северното крайбрежие на Австралия, преди да прекоси Индийския океан.

Той казва, цитиран от Би Би Си, че най-голямото предизвикателство през единадесетте месеца в океана е било да спре да гребе за осем седмици, докато пресича Южния Пасифик, за да не пристигне в Коралово море по време на сезона на циклоните.

„Бях твърде бърз, затова трябваше да намаля скоростта“, посочва той.

„Да седя в средата на океана, знаейки, че все още имам седем, осем, девет месеца по вода, но да не греба, беше едно от най-трудните неща, с които трябваше да се справя психологически“, обяснява Бел.

Дейв Бел е събрал 110 000 британски лири за каузата, допълва Би Би Си.

#Индийския океан #327 дни #британски пътешественик #Тихия океан #суша

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието
2
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
4
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
5
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
6
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Любопитно

"Дадох всичко от себе си": Българин е новият световен шампион по ядене на люто
"Дадох всичко от себе си": Българин е новият световен шампион по ядене на люто
Сюзън Сарандън - актрисата отвъд холивудските правила, навършва 80 години Сюзън Сарандън - актрисата отвъд холивудските правила, навършва 80 години
Чете се за: 12:12 мин.
Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу
Чете се за: 03:40 мин.
Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано? Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано?
Чете се за: 04:50 мин.
Винен фестивал в Русе предлага повече от 40 вида вино от 15 сорта (СНИМКИ) Винен фестивал в Русе предлага повече от 40 вида вино от 15 сорта (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
Британският музей ще предложи обиколка с аудиогид на изложбата на Гоблена от Байо Британският музей ще предложи обиколка с аудиогид на изложбата на Гоблена от Байо
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ