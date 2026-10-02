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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои утре в Солун

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Останките на цар Самуил и на членовете на семейството му ще бъдат официално предадени на българската държава на церемония утре в Солун.

В Музея на византийското изкуство в момента български и гръцки учени подготвят останките, които предстои да бъдат предадени на българските власти.

Очаква се българският премиер Румен Радев да пристигне в Солун малко преди 10.00 часа утре. В музея той ще бъде посрещнат от гръцкия си колега Кириакос Мицотакис.

В 10:30 часа двамата премиери ще направят съвместни изявления. След това ще се състои официалната церемония по предаването на останките.

Министрите на културата на България и Гърция ще подпишат приемо-предавателните протоколи за предметите и останките, които ще си разменят.

След церемонията останките ще бъдат транспортирани със специални траурни автомобили до летището в Солун.

Оттам те ще отпътуват за София със военно-транспортния самолет "Спартан". Това се очаква да стане малко след 11:30 часа, след като премиерите на България и Гърция проведат среща на четири очи.

Цялата церемония и последващото транспортиране на останките ще бъдат проследени от Българската национална телевизия.

#България посреща #тленните останки на Самуил #церемонии #СОЛУН

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