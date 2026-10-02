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Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Причината за повишаването на цените и възможностите за тяхното овладяване бяха в основата на изслушването на министър-председателя Румен Радев по време на днешния блиц парламентарен контрол. Напрежение между него и част от опозицията за това къде се корени причината за скока на храните и на горивата. Бяха засегнати и темите за обществените поръчки, мантинелите и полетите на политиците, както и външната политика на кабинета.

Напрежение в залата заради мантинелите. ДПС обвини служебните правителства на Радев за анекси, които през годините драстично са оскъпили поръчките.

Хамид Хамид – ДПС: „Договорите за доставка и монтаж на мантинели по нашата републиканска пътна мрежа са скочили със 160%.“

Румен Радев – министър-председател: „Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получавали по 20 000 лева заплати. Всъщност това е избиване на пари. Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила.“

Думите на Радев провокираха лидера на ДПС.

Делян Пеевски – председател на ДПС: „Министър Демерджиев лъже само или вече лъже и премиерът. Ако има 36 фактури, заплатени мои полети от фирма „Спектрум“, аз си подавам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.“

Голяма тема в парламентарния контрол се превърна поскъпването на стоки и услуги. Премиерът обясни, че правителството разработва нов механизъм за следене на цените.

Румен Радев – министър-председател: „Предстои да се работи усилено за Централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато има и този регистър, който е доста сложен и досега такъв в България не е правен. И тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените.“

Последва спор с опозицията кой е виновен за скока на цените.

Венко Сабрутев – ПП: „Вашата кошница с грижа се оказа кошница с лъжи. Вие излъгахте гражданите, че ще намалите цените в магазините.“

Румен Радев – министър-председател: „Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим, защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте за еврото. Давахте клетви по студията и пред гражданите, че не само няма да нараснат, а цените ще паднат. Вие обещахте дъжд от инвестиции. Къде е вашият дъжд от инвестиции, какво стана с цените, защо не се борихте, когато цените стремглаво тръгнаха нагоре от тази ваша наивност.“

Александър Иванов – ГЕРБ: „Явно мерките, както вие казвате, не сработват.“

Румен Радев – министър-председател: „Цените на горивата скочиха, но не само в България. И тук се спекулира, че ръстът при нас е бил най-голям. То може ръстът да е най-голям, но нашите цени са едни от най-ниските в Европа. Преди нас е само Малта.“

„Възраждане“ разкритикуваха Радев, че не си спазва предизборните обещания за подобряване отношенията с Русия. Той не се съгласи.

Румен Радев – министър-председател: „Преди няколко дни пред Евронюз видяхте реакцията на руската страна, че това се приветства, каза го и г-н Песков. Именно връщането на разума и връщането на диалога и там приветстват българския премиер, а не Цончо Ганев от „Възраждане“.“

снимки: Десислава Кулелиева (БНТ), БТА

Премиерът защити ремонта на връх Шипка и увери, че паметникът ще бъде запазен в оригиналния му вид.

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