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Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

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Стартирана е процедура за обявяване на конкурс за длъжността

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Снимка: БТА/Архив
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Министърът на културата Евтим Милошев освободи временно изпълняващия длъжността „изпълнителен директор“ на Национален фонд „Култура“ (НФК) Нели Неделчева, съобщиха от институцията.

До провеждането на конкурс позицията ще се заема от Мариана Проданова – Илиева, която и към момента е експерт в екипа на НФК. Илиева е завършила „Българска филология“ в Софийския университет и „Арт мениджмънт” в Нов български университет. Има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализация на културното наследство и др.

В същото време Министерството на културата стартира процедура по провеждане на конкурс за изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“, като по този начин се цели да се прекъсне дългогодишната практика ключови ръководни позиции в системата на културата да бъдат заемани продължително чрез временни назначения. Процедурата гарантира законосъобразен и прозрачен избор на ръководител.

#Национален фонд "Култура" #министърът на културата #директор

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