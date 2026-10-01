За първи път у нас: Мюзикълът "Бодигард" гостува в София от 2 до 4 октомври

За първи път в България – един от най-обичаните мюзикъли ще бъде в зала 1 на НДК от 2 до 4 октомври. В главните роли на мюзикъла "Бодигард" ще видим двукратно номинирания за награда "Оливие" Адам Гарсия и световноизвестната Сидони Смит. Досега мюзикълът е гледан от близо 4 милиона зрители в повече от 15 държави, сред които САЩ, Япония, Канада и Австралия.

Разказ за любов, слава и опасност. Създаден по култовия филм от далечната 1992 г., номиниран за "Оскар", мюзикълът "Бодигард" превръща една емблематична любовна история във вълшебно сценично преживяване.

Сидони Смит, актрисата в главната роля: "Ако не сте гледали филма досега – това е романтична история, която се заражда от конфликт. Става дума за двама души, които не са очаквали да се срещнат и да се влюбят един в друг."

Сюжетната линия проследява историята на бившия таен агент Франк Фармър, нает да пази световната звезда Рейчъл Марън от неизвестен преследвач.

Сидони Смит, актрисата в главната роля: "Ролята, в която влизам, е на Рейчъл – световно известна звезда, нещо като поп икона от ранга на Бионсе или Бритни Спиърс. Мисля, че с нея сме много различни, защото живот ѝ е изключително публичен. От друга страна, виждам себе си в нея, в начина, по който се впуска в всяко нещо. Ако обича – обича дълбоко, ако е ядосана – е наистина бясна."

В спектакъла звучат някои от най-големите хитове на Уитни Хюстън, в това число – "Queen of the Night", "So Emotional" и "Saving All My Love".

Сидони Смит, актрисата в главната роля: "Любимата ми песен е "One Moment in Time", защото е посветена на мечтите – за това да си наистина много близо до целта, която искаш да постигнеш, почти да си я достигнал."

Това е спектакъл за всички, които ценят голямото кино, незабравимата музика и силното емоционално въздействие.