Тодор Янчев: Това талантливо поколение заслужаваше да се пребори за място на европейското

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев изрази разочарованието си от пропуснатата възможност България да се пребори за второто място в квалификационната си група за Европейското първенство, но подчерта развитието, което тимът е показал в хода на кампанията.

"Лъвчетата“ загубиха с 0:1 гостуването си на Чехия и така останаха без шансове за класиране на Евро 2027. Поражението дойде след престижната победа с 2:1 над Португалия, която запази надеждите на България преди решителния двубой с чехите.

"Да, естествено, че има горчилка, защото това талантливо поколение го заслужаваше с мачовете, които направи. Те самите усещаха и виждаха с какъв потенциал разполагаме“, заяви Янчев.

Селекционерът отново обърна внимание на проблемите, които съпътстваха младежкия национален отбор в различни моменти от квалификационния цикъл. Според него футболистите са успели да ги преодолеят и да покажат, че могат да бъдат конкурентни на силните съперници.

"Да, имахме в хода на квалификациите доста проблеми, но въпреки това се справяхме, независимо какви бяха те“, добави той.

За Янчев един от най-положителните знаци е промяната в представянето на България срещу отбори, които в близкото минало са имали сериозно превъзходство над младите национали.

"Важното е, че срещу отбори, с които преди няколко години играехме по-трудно или те взимаха с лекота мачовете, сега ги побеждаваме и показваме хубава игра и едно хубаво лице на България“, каза още селекционерът.

На България U21 остава още един двубой от квалификационния цикъл. На 6 октомври тимът приема Шотландия в Пазарджик, като при победа ще завърши на третото място в групата.

Янчев няма да може да разчита на Тодор Павлов за последната среща. Защитникът е наказан след червения картон, който получи при поражението от Чехия.