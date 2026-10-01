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Тодор Янчев: Това талантливо поколение заслужаваше да се пребори за място на европейското

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Чете се за: 02:22 мин.
Национални отбори
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Селекционерът на България U21 не скри разочарованието след загубата от Чехия, но остана оптимист за развитието на младите национали

тодор янчев талантливо поколение заслужаваше пребори европейското
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Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев изрази разочарованието си от пропуснатата възможност България да се пребори за второто място в квалификационната си група за Европейското първенство, но подчерта развитието, което тимът е показал в хода на кампанията.

"Лъвчетата“ загубиха с 0:1 гостуването си на Чехия и така останаха без шансове за класиране на Евро 2027. Поражението дойде след престижната победа с 2:1 над Португалия, която запази надеждите на България преди решителния двубой с чехите.

"Да, естествено, че има горчилка, защото това талантливо поколение го заслужаваше с мачовете, които направи. Те самите усещаха и виждаха с какъв потенциал разполагаме“, заяви Янчев.

Селекционерът отново обърна внимание на проблемите, които съпътстваха младежкия национален отбор в различни моменти от квалификационния цикъл. Според него футболистите са успели да ги преодолеят и да покажат, че могат да бъдат конкурентни на силните съперници.

"Да, имахме в хода на квалификациите доста проблеми, но въпреки това се справяхме, независимо какви бяха те“, добави той.

За Янчев един от най-положителните знаци е промяната в представянето на България срещу отбори, които в близкото минало са имали сериозно превъзходство над младите национали.

"Важното е, че срещу отбори, с които преди няколко години играехме по-трудно или те взимаха с лекота мачовете, сега ги побеждаваме и показваме хубава игра и едно хубаво лице на България“, каза още селекционерът.

На България U21 остава още един двубой от квалификационния цикъл. На 6 октомври тимът приема Шотландия в Пазарджик, като при победа ще завърши на третото място в групата.

Янчев няма да може да разчита на Тодор Павлов за последната среща. Защитникът е наказан след червения картон, който получи при поражението от Чехия.

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#Тодор Янчев #България U21

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