ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС

Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу България на Съда на Европейския съюз заради това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директивата за общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

Директивата регламентира основните правила за организацията и функционирането на електроенергийния сектор, с оглед на създаването на интегрирани, конкурентни, ориентирани към потребителя, гъвкави, справедливи и прозрачни пазари на електроенергия в целия ЕС. Тя също така има за цел да се гарантират високи равнища на защита на потребителите и да се даде възможност на всички потребители да участват активно на енергийния пазар. Напълно функциониращият вътрешен пазар на електроенергия е от съществено значение за осигуряването на сигурна, финансово достъпна и чиста енергия за гражданите и предприятията в Съюза.

България трябваше да транспонира директивата до 31 декември 2020 г. ЕК смята, че в България продължават да съществуват пропуски по отношение на достъпа на трети страни до мрежата, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчика и изискванията, свързани с използването на гъвкавост в разпределителните мрежи.

Комисията също така установи недостатъци по отношение на задачите на оператора на преносна система, по-специално по отношение на цифровизацията, управлението на данни и предоставянето на спомагателни услуги, различни от контрола на честотата, както и по отношение на правомощията и задълженията на националния регулаторен орган, включително мониторинга на инвестициите в производството и съхранението, собственото производство на електроенергия и гражданските енергийни общности, както и одобряването на методиките за спомагателни услуги. Съдът може да наложи финансови санкции на България.

Европейската комисия предяви днес и втори иск срещу България в Съда на ЕС заради това, че страната не е транспонирала в националното си законодателство почти никоя от мерките на Директивата за наетите превозни средства.

Директивата определя минимални стандарти за използването на превозни средства, наети без шофьори, за превоз на товари. Общите стандарти могат да намалят разходите и да увеличат гъвкавостта за предприятията, които превозват стоки чрез автомобилен транспорт. Директивата също така гарантира, че дружествата могат да използват наето превозно средство в други държави — членки на ЕС, различни от тази, в която са установени — при условие че това превозно средство отговаря на всички приложими закони, правила за безопасност и други изисквани стандарти в съответната държава членка на регистрация. Тъй като наетите превозни средства често са по-нови в сравнение със средната възраст на другите превозни средства, те средностатистически са по-безопасни и замърсяват по-малко.

Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство и да спазят нейните разпоредби до 6 август 2023 г.