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Европейска транспортна конференция: Проекти за изграждане на единна транспортна мрежа

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Европа се опитва да начертае транспортната карта на бъдещето си – без липсващи връзки, без тесни места и без граници, които спират движението на хора и стоки. В Брюксел лидери от европейските институции, министри, евродепутати и представители на транспортния бизнес обсъждат как инфраструктурата може да направи Европа по-свързана, конкурентоспособна и устойчива.

България като бъдещ стратегически транспортен коридор, свързващ Европа, Азия и Балканите и предстоящи многомилиардни инвестиции в нови жп пътища - това бяха Основните акценти днес в мащабната среща за свързаността на Европа в Брюксел.

Повече от 4500 участници от транспортния сектор се събраха заедно с евроексперти и инвеститори, за да обсъдят проекти за изграждането на единна транспортна мрежа – от железопътните линии и пътищата до пристанищата и летищата. Европейската комисия поставя специален акцент и върху сигурността и военната мобилност, както и върху инвестициите в инфраструктура.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Транспортът превръща обещанието за свързана Европа в ежедневна реалност."

Целта е Трансевропейската транспортна мрежа да бъде завършена, а критичните липсващи връзки да бъдат премахнати. За следващия бюджетен период Комисията предлага 51,5 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа.

Апостолос Цицикостас, еврокомисар по транспорта: "Нашите европейски координатори по транспорта изчисляват, че завършването на цялата Трансевропейска транспортна мрежа ще струва около 845 милиарда евро. Това е единственият начин да превърнем нашата визия в реалност.“

Ако всичко това стане факт, Европа ще бъде по-свързана, по-сигурна и по-конкурентоспособна, е изводът от форума.

#транспортна карта #Урсула фон дер Лайен #транспорт #Европа

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