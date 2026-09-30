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Премиерът Румен Радев призова ЕС да търси диалог с Москва

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Русия разиграваядрената карта, когато е слаба, каза той в Брюксел

премиерът румен радев призова търси диалог москва
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Европейският съюз да търси диалог с Русия и дипломатически канали за прекратяване на войната в Украйна. За това призова премиерът Румен Радев в Брюксел, където участва във форум за отбраната и космоса, организиран от “Евронюз”. В интервю за медията премиерът отново предупреди, че не трябва да се подценява руската ядрена заплаха. Според него винаги когато е слаба, Русия размахва ядрената карта. Радев заяви, че Европа е изправена пред стратегически предизвикателства в Космоса, който е много важен за съвременните военни действия.

Българският премиер смята, че силата на дипломацията не е изчерпана и трябва да се търси диалог с Русия за постигане на мир в Украйна. Според него продължаващите доставки на оръжие и боеприпаси от Европа за Украйна са неуспешна стратегия за постигане на мир чрез сила. Пред "Евронюз" Радев коментира, че войната в Украйна е подложила на изпитание критичното мислене и реалистичния подход.

Румен Радев, министър-председател: "Типично е и е много тъжно, но когато се отклониш от политическия мейнстрийм, веднага те определят като проруски. Но това не е реалността. Целта ми не е да подкрепям Русия, а да имаме реалистичен подход и най-накрая да намерим пътя към мира."

Премиерът смята, че Европа трябва да преразгледа баланса на своите военни, икономически и дипломатически инструменти и да наблегне на дипломацията. Той отново подчерта ядрения риск.

Румен Радев, министър-председател: "Има ядрена карта - когато Путин се чувства силен не говори за това, когато Русия се почувства слаба, както стана при тази война преди няколко години, тогава започват отново да разиграват ядрената карта. Просто напомням, че трябва да имаме предвид това. Не може да си затваряме очите, че на нашия континент има ядрени оръжия, има ядрени оръжия и в арсенала на Русия и това е част от калкулациите за играта. И никой не говори за това."

Радев критикува руските заплахи към Европа, но призова европейските лидери да помислят до какво може да доведе ескалацията.

Румен Радев, министър-председател: "Не съм адвокат на Путин и на Лавров въобще, въобще... Но руският президент предупреди преди месец, че ако има война между Европа и Русия тя ще е напълно различна и много кратка. Това е предупреждението, това е заплахата, не приемам подобно говорене, но те така говорят."

Премиерът коментира, че бъдещето на Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани е в Еворопейския съюз. Според него Космосът става все по-важен за съвременните военни действия и европейските държави трябва да си сътрудничат по-активно. Той подчерта, че България е космическа държава и шестата страна в света, изпратила астронавти в Космоса.

#Срещата на върха на „Евронюз“ #премиерът Румен Радев #Русия #Европейски съюз

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