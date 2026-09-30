Инцидент в небето: Самолет с израелци на борда кацна аварийно, властите разследват терористичен акт

Израел разследва терористичен акт, след като пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Дубай до Тел Авив, кацна аварийно в Саудитска Арабия. Пътниците – израелски граждани, са невредими и ще бъдат върнати в Тел Авив тази вечер. Израелските власти съобщиха, че самолетът загубил контрол след сбиване на двамата пилоти. Само бързата реакция на пътници и намесата на други двама пилоти, оказали се на борда, е предотвратила огромна трагедия.

Самолет с около 150 израелски граждани на борда излита тази сутрин от Дубай за Тел Авив. Два часа по-късно машината рязко започва да губи височина - само за две минути пада с около пет хиляди метра. Подаден е сигнал за тревога, а след това и сигнал за отвличане. В отговор Израел вдига изтребители.

– Ние сме на борда, контролираме терористите. Който и да ме чува, нуждаем се от помощ. Намираме се в района на Табук в Саудитска Арабия. Всички пасажери са добре, но не и пилотът. Искаме помощ.

Самолетът каца извънредно на летището в Табук. Там става ясно, че и двамата пилоти са ранени. Откарани са в болница, а пътниците са инструктирани да останат по местата си. За бурните събития преди това разказва майка на пътничка.

Ясмин Абукасис, майка на пътничка: "Дъщеря ми каза, че са чули викове за помощ. Млада жена с три деца отишла при вратата на пилотската кабина и видяла много кръв. Започнала да вика за помощ, след което няколко израелци повалили нападателя. В този момент самолетът започнал да губи височина много бързо и хората си помислили, че ще загинат."

Според израелската телевизия пилотът е с руски произход, а вторият - с украински. Не е ясно кой от тях е нападателят. Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че единият пилот е арестуван.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "По време на полета, докато самолетът се приближава към Израел, единият пилот е намушкал другия и както изглежда, се опитал да разбие самолета заедно с всички останали на борда."

снимка: БГНЕС/Архив

Мосад, Шин Бет, израелските сили и израелското транспортно министерство съвместно разследват инцидента.

Алмонг Итали, пътник: "Не е ясно как е била отворена вратата - дали някой от екипажа го е направил, за да дойде помощ, или е била отворена със сила. Сигурно е, че отпред са били двама пилоти. Единият е намушкал другия. Имало е още двама пилоти, които се предполага, че е трябвало да управляват следващия полет. Те са европейци, единият от тях е британец, който поема управлението, стабилизира самолета и го приземява в Саудитска Арабия."

снимки: БТА

Засега имената и националността на всички пилоти на борда не е потвърдена. Отклоненият полет е един от 20-те, изпълнявани ежедневно между Дубай и Тел Авив. Израел и ОАЕ установиха дипломатически отношения през 2020 г. Преди нормализацията на отношения въздушното пространство на Саудитска Арабия беше затворено за израелски самолети.