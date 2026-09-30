БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване...
Чете се за: 00:45 мин.
Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото...
Чете се за: 01:30 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос -...
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инцидент в небето: Самолет с израелци на борда кацна аварийно, властите разследват терористичен акт

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Запази
инцидент небето самолет израелци борда кацна аварийно властите разследват терористичен акт
Снимка: БТА
Слушай новината

Израел разследва терористичен акт, след като пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Дубай до Тел Авив, кацна аварийно в Саудитска Арабия. Пътниците – израелски граждани, са невредими и ще бъдат върнати в Тел Авив тази вечер. Израелските власти съобщиха, че самолетът загубил контрол след сбиване на двамата пилоти. Само бързата реакция на пътници и намесата на други двама пилоти, оказали се на борда, е предотвратила огромна трагедия.

Самолет с около 150 израелски граждани на борда излита тази сутрин от Дубай за Тел Авив. Два часа по-късно машината рязко започва да губи височина - само за две минути пада с около пет хиляди метра. Подаден е сигнал за тревога, а след това и сигнал за отвличане. В отговор Израел вдига изтребители.

– Ние сме на борда, контролираме терористите. Който и да ме чува, нуждаем се от помощ. Намираме се в района на Табук в Саудитска Арабия. Всички пасажери са добре, но не и пилотът. Искаме помощ.

Самолетът каца извънредно на летището в Табук. Там става ясно, че и двамата пилоти са ранени. Откарани са в болница, а пътниците са инструктирани да останат по местата си. За бурните събития преди това разказва майка на пътничка.

Ясмин Абукасис, майка на пътничка: "Дъщеря ми каза, че са чули викове за помощ. Млада жена с три деца отишла при вратата на пилотската кабина и видяла много кръв. Започнала да вика за помощ, след което няколко израелци повалили нападателя. В този момент самолетът започнал да губи височина много бързо и хората си помислили, че ще загинат."

Според израелската телевизия пилотът е с руски произход, а вторият - с украински. Не е ясно кой от тях е нападателят. Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че единият пилот е арестуван.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "По време на полета, докато самолетът се приближава към Израел, единият пилот е намушкал другия и както изглежда, се опитал да разбие самолета заедно с всички останали на борда."

снимка: БГНЕС/Архив

Мосад, Шин Бет, израелските сили и израелското транспортно министерство съвместно разследват инцидента.

Алмонг Итали, пътник: "Не е ясно как е била отворена вратата - дали някой от екипажа го е направил, за да дойде помощ, или е била отворена със сила. Сигурно е, че отпред са били двама пилоти. Единият е намушкал другия. Имало е още двама пилоти, които се предполага, че е трябвало да управляват следващия полет. Те са европейци, единият от тях е британец, който поема управлението, стабилизира самолета и го приземява в Саудитска Арабия."

снимки: БТА

Засега имената и националността на всички пилоти на борда не е потвърдена. Отклоненият полет е един от 20-те, изпълнявани ежедневно между Дубай и Тел Авив. Израел и ОАЕ установиха дипломатически отношения през 2020 г. Преди нормализацията на отношения въздушното пространство на Саудитска Арабия беше затворено за израелски самолети.

#сериозен инцидент # Саудитска Арабия #Тел Авив #Дубай #аварийно кацане #самолет

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
5
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
6
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
5
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Близък изток

Патриарх Даниил завърши мирното си посещение в Йордания с молитва в православен храм в Аман
Патриарх Даниил завърши мирното си посещение в Йордания с молитва в православен храм в Аман
На косъм от трагедия: Самолет от Дубай до Тел Авив кацна аварийно след "сериозен инцидент" На косъм от трагедия: Самолет от Дубай до Тел Авив кацна аварийно след "сериозен инцидент"
Чете се за: 01:07 мин.
Техеран обяви победа на „Иранската ос на съпротива“ Техеран обяви победа на „Иранската ос на съпротива“
Чете се за: 00:50 мин.
Патриарх Даниил се срещна с крал Абдула II в двореца Ал Хюсеиния Патриарх Даниил се срещна с крал Абдула II в двореца Ал Хюсеиния
Чете се за: 04:25 мин.
Патриарх Даниил посети православния храм "Св. Георги" в град Фухейс, Йордания Патриарх Даниил посети православния храм "Св. Георги" в град Фухейс, Йордания
Чете се за: 03:22 мин.
Иран се съгласил да спре обогатяването на уран срещу смекчаване на санкциите на САЩ Иран се съгласил да спре обогатяването на уран срещу смекчаване на санкциите на САЩ
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ) Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Политическата криза в Румъния продължава Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Отговорът на НАТО след заканата на Кремъл: Ученията ни не са...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите -...
Чете се за: 12:52 мин.
Общество
На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ