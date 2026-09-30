Добре дошли на улица „Сканирай лапата“

Роптаем срещу мръсните улици, но рядко си даваме сметка, че ангажиментът не е само на общината, а и наш. Екипът на „Сканирай лапата“ и „Искам чисто“ и доброволци направиха показно за гражданска отговорност – и не става въпрос за задължителната застраховка, а за човешко отношение не само към животните, но и към околната среда.

Те създадоха първата улица на „Сканирай лапата“.

Улица „Асен Йорданов“ в столичния квартал „Кръстова вада“ се превърна в първата улица на „Сканирай лапата“.

Това е идеалната улица – поне засега – чиста, подредена, зелена. Активистите, разбира се, не пропускат възможност да утвърждават ценности, сред които и уважение към всичко живо и към средата.

Моника Чопакова: „Човек да бъде отговорен не просто към животното си, ако е стопанин, или гражданин, който види нередност или насилие срещу животно, но да бъде свързано и със средата, в която живеем, защото отношението към животните ни всъщност е отношението към средата.“ Мартин Орлинов: „С личен пример да покажем, че не е най-важното само да покажем проблем и да критикуваме, а да запретнем ръкави и да покажем решението на проблема.“

Улицата е преобразена – от сива в цветна – с почистени карета, засадени дръвчета, диспенсъри с торбички, които да използват стопаните за почистване след любимците си, както и информационни табели.

Моника Чопакова: „QR код, който води към платформата, където човек може бързо и навременно да се ориентира, ако стане свидетел на някакъв инцидент с животно, при спешен случай бързо и адекватно да получи информация към кого да се обърне, към коя институция и контролен орган.“ Валерия Георгиева: „На другата табела пък са изписани самите санкции, най-важните. Тя е тук, зад нас, може да ги видите. Съответно при всяка разходка дори и най-неинформираният човек може да се информира.“

А добрият пример се предава. До края на годината се очаква да бъдат преобразени още градски улици в България.

Моника Чопакова: „Имахме гости от останалите районни администрации и дойдоха още кметове и заместник-кметове в София, които искат да мултиплицираме модела от „Триадица“. Мартин Орлинов: „Когато средата се промени и когато навсякъде е чисто, когато сме информирани, е много лесно да бъдем отговорни, защото знаем какво правим.“

Такива инициативи са невъзможни без доброволците, каквито можем да бъдем и ние.

Ния: „Всеки от нас си казва: „Трябва да направим нещо, трябва да направим нещо“, но ако ние сами за себе си не решаваме да стартираме инициатива и да дойдем да помогнем, никога това нещо няма да се оправи.“ Михаела: „Повече да се събираме хора, по-голяма общност, защото всички живеем в София, всички искаме да ни е чисто, така че всички трябва да помагаме за това.“ Веселин Кръстев: „Отговорностите ни не приключват с плащането на таксата на етажната собственост или с вратата на нашия апартамент, а продължават и навън. Много хора казват, че си плащат данъците и че общината е длъжна да направи нещо. Липсва гражданската активност.“ Валерия Георгиева: „Много често хората смятат, че когато има някакъв проблем, някой трябва да го реши. И много малко от нас си даваме сметка, че всъщност този някой сме ние. Когато нещо не ни харесва, е в наш контрол да се опитаме да го променим.“

И най-малкото, което можем да направим, е да почистим след себе си. Нещо повече е да вдигнем пакетчето от кроасана, захвърлено на улицата от някой друг. А когато видим нередност – да сигнализираме. Въпрос на благородство е.