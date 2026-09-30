БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
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БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителни камери от съседна кооперация на имота, където е убит президента на ПФК "Ботев" Пловдив Илиян Филипов.
На тях се вижда, че първите полицаи, отзовали се на сигнала за тежкото престъпление, идват буквално 2 - 3 минути след 1.00 ч. след полунощ.
И в този момент района на имота на Илиян Филипов остава блокиран от полицията.