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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ

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БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителни камери от съседна кооперация на имота, където е убит президента на ПФК "Ботев" Пловдив Илиян Филипов.

На тях се вижда, че първите полицаи, отзовали се на сигнала за тежкото престъпление, идват буквално 2 - 3 минути след 1.00 ч. след полунощ.

И в този момент района на имота на Илиян Филипов остава блокиран от полицията.

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