Зорница Русинова: Време е за нов модел на социална подкрепа

Време е за нов модел на социална подкрепа. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова в „Денят започва“. Идеята за обединяване и кодифициране на законодателството в областта на социалната подкрепа има сериозна подкрепа сред ангажираните със социалната сфера, посочи тя.

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет: „Това е една стара идея, която има доста сериозна подкрепа от всички, които сме ангажирани в социалната сфера. И причината е не само това, че законодателството е разпокъсано.“

По думите ѝ сегашната система често принуждава едни и същи граждани да представят едни и същи документи пред различни институции. Хората могат едновременно да получават подкрепа на различни основания по няколко закона – например човек с увреждане да има право и на помощ за отопление, и на друг вид социално подпомагане. Русинова подчерта, че целта не трябва да бъде просто механичното обединяване на съществуващите закони.

„Това е един от изводите от дискусията вчера – да се търси изцяло нов модел на социална подкрепа, който да е индивидуализиран към конкретните нужди на човека“, заяви тя.

Според председателя на Икономическия и социален съвет първата стъпка трябва да бъде по-прецизна оценка на конкретните потребности на всеки човек. Необходимо е и службите, които прилагат социалното законодателство, да обменят по-лесно информация помежду си, така че гражданите да бъдат натоварвани с по-малко административни изисквания. Русинова обърна внимание, че през последните години ресурсът за социално подпомагане, подкрепа за хората с увреждания и семейни помощи нараства, но това все още не води до достатъчно съществена промяна за голяма част от хората в риск от бедност.

„Трябва да търсим промяна на модела, промяна на начина, по който тази подкрепа стига до хората. И най-важното – тази подкрепа да им дава възможността да стават самостоятелни“, каза Русинова.

Тя даде пример с хората с увреждания и необходимостта социалната подкрепа да бъде насочена не само към предоставянето на финансова помощ или асистентска грижа, но и към образование, обучение, трудова реализация и участие в обществения живот.

„Държавата да подкрепя един човек, така че колкото се може повече той да бъде в обществото ни, да бъде социален, ако има възможност да се направи достатъчно добра оценка какви са неговите способности, да му се помогне да започне да работи или съответно да се помогне на семейството му“, обясни Русинова.

Според нея тези проблеми трябва да намерят отражение в бъдещото кодифициране на социалното законодателство.

„Това е дълъг процес, в който ще участват всякакви заинтересовани страни. Важното е, че от дискусията виждаме, че системата е готова“, посочи тя.

Бъдещата промяна на модела не означава премахване на възможността държавата да предоставя еднократни помощи при необходимост, стана ясно още от думите на Русинова.

„Няма как да се лиши държавата от инструмент за бърза реакция, когато се налага и парично подпомагане, и подпомагане в натура. Тоест този механизъм със сигурност ще остане“, заяви тя.

По отношение на личната помощ Русинова отбеляза значителното нарастване както на средствата, така и на броя на хората, които използват услугата. Според нея съществуват и случаи на злоупотреби, но решението не е единствено в затягането на контрола.

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет: „Има злоупотреби. И затова, вместо да се търсят начини как да се затегне още повече контролът, как още повече да се търсят начини да не изтичат средства, да се прави по-добро таргетиране, по-скоро трябва да се промени моделът.“

Русинова беше категорична, че подготвяната промяна не трябва да води до отнемане на съществуваща подкрепа за хората, които имат нужда от нея. На въпрос дали гражданите трябва да се притесняват, че могат да загубят помощта си, тя отговори отрицателно.

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет: „По никакъв начин това не трябва да промени нито размера на финансирането, който държавата в момента отделя, защото виждаме, че нуждата от социална подкрепа продължава да остава. Но тя трябва да бъде модифицирана така, че първо да бъде съобразена с конкретните нужди на самия човек.“

По думите ѝ индивидуалният подход означава да бъде преценено дали конкретният човек има нужда от финансова подкрепа, социални услуги или съдействие за намиране на работа. Като възможен модел за по-комплексно законодателство Русинова посочи Кодекса за социално осигуряване, който обединява различни елементи на осигурителната и пенсионната система. Бъдещата реформа трябва да засегне и условията за работа и професионалното развитие на социалните работници, смята председателят на Икономическия и социален съвет.

„Със сигурност социалните работници са част от хората, които са с много натоварена професия, доста ниско платена, но сериозният проблем винаги остава за възможностите за постоянна квалификация, за подкрепа на тези хора от гледна точка на техния капацитет, за да могат услугите да бъдат много по-добри“, каза Русинова.

Застаряването на населението ще увеличава необходимостта от квалифицирани кадри както в социалната, така и в здравната система, допълни тя.

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет: „Ние сме страна със застаряващо население, така че и системата на социалните услуги, и здравната система със сигурност ще продължават, както и други сектори, да имат нужда от все повече кадри и все по-подготвени кадри.“

В заключение тя подчерта, че евентуалното кодифициране на социалното законодателство ще бъде продължителен процес и не трябва да поражда опасения сред хората, които в момента получават подкрепа.

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