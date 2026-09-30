Напрежение в ДГ „Буратино“ в Божурище: Служители са готови на колективни оставки

Напрежение в детска градина „Буратино“ в Божурище след избора на Петрана Котопанова за директор. Част от служителите са готови да подадат колективни оставки, а родители събират подписка в тяхна подкрепа. Пред БНТ служители и родители заявиха, че искат повече яснота около конкурса и избора на Котопанова, която и преди е ръководила детското заведение.

Елена Дойчинова, служител: „Не спорим със законосъобразността на правото на всеки да се яви на конкурс. Нашето питане е от чисто морална гледна точка.“

Недоволството е свързано с установен при предишното управление на Котопанова конфликт на интереси. Според родители той е бил свързан с назначаването на дъщеря ѝ като учител в детската градина. Родителят Ева Георгиева заяви, че семействата са притеснени и от възможността голяма част от персонала да напусне.

„Ако напусне голяма част от персонала, какво ще се случи с нашите деца? Защо никой не чу гласа ни?“, попита тя.

По думите ѝ при предишното управление на Котопанова е имало чести промени на групите и учителите.

„Голямата ми дъщеря всяка година беше в различна група. Не е нормално едно дете да свикне с едни учители и след това те да бъдат сменени“, каза Георгиева.

Родителите твърдят, че за кратко време са събрали над 200 подписа. В детската градина се обучават над 230 деца. Служителите от своя страна заявиха, че са готови на крайни действия, ако не се намери решение.

„Готови сме на колективни оставки“, каза Дойчинова.

Петрана Котопанова е отказала пред БНТ да коментира притесненията на служителите и родителите. От Община Божурище заявиха, че конкурсът е проведен при спазване на нормативните изисквания и че кандидатът с най-висок резултат е класиран на първо място.

От местната администрация уточняват още, че фактът, че кандидатът е в пенсионна възраст или е пенсионер, не представлява законово основание за недопускане до конкурса.

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