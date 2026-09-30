Кирил Котев: Оставката на Александър Димитров ни изненада

Техническият директор на Българския футболен съюз (БФС) Кирил Котев заяви, че цялото ръководство на централата е разочаровано от лицето, което показал националният тим в днешния мач с Естония (0:0), както и при поражението с 1:2 от Люксембург в събота.

След края на днешния мач Александър Димитров подаде оставка от поста национален селекционер, а Котев заяви, че решението ги е изненадало. Той заяв, че никой в управата на БФС не е очаквал такива резултати от първите две срещи.

„На фона на това, което могат футболистите, два ужасно слаби мача. И може би това, което се случи, е най-резонното нещо. България не трябва да играе по този начин“, започна Котев, след което пък се фокусира върху оставката на Димитров:

„Тази оставка ни изненадва, сега ще взимаме решение. И ще се предцени за мача с Исландия и Люксембург кой ще води, и се надявам тотално да изглеждаме по различен начин. Гледаме напред.“

„Виждате, че младежкият национален отбор играе добре, 19-годишните играят добре. Значи има потенциал. Ще видим с новия треньор как ще са нещата, но се надявам да подобрим драстично играта. Но сме далече от това да се наречем „добър отбор“. Няма какво да го крием и мястото, което си заемаме сега, си отговаря точно“, допълни Котев, когато беше попитан за потенциала на футболистите и дали това са възможностите в момента.

В петък България пътува за Рейкявик за мач номер 3 в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите и трябва да има треньор, както и щаб. След това „лъвовете“ няма да се прибират, а ще се преместят в Люксембург и ще имат още едно гостуване на местния тим.

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