БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Котев: Оставката на Александър Димитров ни изненада

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

След края на мача България - Естония Александър Димитров подаде оставка от поста национален селекционер,

кирил котев бяхме подготвени решението оставка александър димитров
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Техническият директор на Българския футболен съюз (БФС) Кирил Котев заяви, че цялото ръководство на централата е разочаровано от лицето, което показал националният тим в днешния мач с Естония (0:0), както и при поражението с 1:2 от Люксембург в събота.

След края на днешния мач Александър Димитров подаде оставка от поста национален селекционер, а Котев заяви, че решението ги е изненадало. Той заяв, че никой в управата на БФС не е очаквал такива резултати от първите две срещи.

„На фона на това, което могат футболистите, два ужасно слаби мача. И може би това, което се случи, е най-резонното нещо. България не трябва да играе по този начин“, започна Котев, след което пък се фокусира върху оставката на Димитров:

„Тази оставка ни изненадва, сега ще взимаме решение. И ще се предцени за мача с Исландия и Люксембург кой ще води, и се надявам тотално да изглеждаме по различен начин. Гледаме напред.“

„Виждате, че младежкият национален отбор играе добре, 19-годишните играят добре. Значи има потенциал. Ще видим с новия треньор как ще са нещата, но се надявам да подобрим драстично играта. Но сме далече от това да се наречем „добър отбор“. Няма какво да го крием и мястото, което си заемаме сега, си отговаря точно“, допълни Котев, когато беше попитан за потенциала на футболистите и дали това са възможностите в момента.

В петък България пътува за Рейкявик за мач номер 3 в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите и трябва да има треньор, както и щаб. След това „лъвовете“ няма да се прибират, а ще се преместят в Люксембург и ще имат още едно гостуване на местния тим.

Вижте повече във видеото!

Свързани статии:

Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония
Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония
България остава без селекционер преди гостуванията на Исландия и...
Чете се за: 01:30 мин.
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
Българите бяха по-активни в преден план, но не материализираха...
Чете се за: 02:02 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
2
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
3
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович
4
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в Плевен
5
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в...
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар Самуил
6
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
4
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
5
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Български футбол

Младежите на България гостуват на Чехия по пътя към Евро 2027
Младежите на България гостуват на Чехия по пътя към Евро 2027
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
16314
Чете се за: 02:02 мин.
Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват
Чете се за: 01:12 мин.
Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА
Чете се за: 02:22 мин.
Младежите до 21 г. потеглиха с оптимизъм за Чехия Младежите до 21 г. потеглиха с оптимизъм за Чехия
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив - Илиян Филипов Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив - Илиян Филипов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянен арест на задържания испански гражданин Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянен арест на задържания испански гражданин
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Протести в Румъния срещу връщането на униформите в училище
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Депутатите изслушват Демерджиев заради изнесените данни за Пеевски
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Напрежение в ДГ „Буратино“ в Божурище: Служители са...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тръмп официално замени термина „изкуствен интелект“ със...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ