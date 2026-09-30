Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов

Очаква се днес прокуратурата да връчи обвинителният акт на бившия екоминистър Борислав Сандов.

Той е първият обвиняем по случая „Петрохан“. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите - на 8 февруари 2022 година, той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. В началото на седмицата бившият екоминистър съобщи във Фейсбук, че вече е получил призовка за предявяване на обвинението. Сандов твърди още, че в нея е записано, че досъдебното производство срещу него е образувано през 2023 г.