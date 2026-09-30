Протести на ученици във Франция: Недоволни са от състоянието на училищата

Във Франция избухнаха сблъсъци между ученици и полиция. Арестувани са около 40 души, а 10 са пострадали.

Започналите миналия петък протести в Париж срещу лошите условия в средните училища вече обхванаха различни градове. В стачката се включиха около 400 гимназии. Протестите са насочени срещу липсата на финансиране, недостига на учители и рушещите се училищни сгради. На демонстрации в няколко френски града учениците замеряха полицаите с камъни и кофи за боклук. В отговор полицаите използваха палки и сълзотворен газ.