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Протести на ученици във Франция: Недоволни са от състоянието на училищата

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Във Франция избухнаха сблъсъци между ученици и полиция. Арестувани са около 40 души, а 10 са пострадали.

Започналите миналия петък протести в Париж срещу лошите условия в средните училища вече обхванаха различни градове. В стачката се включиха около 400 гимназии. Протестите са насочени срещу липсата на финансиране, недостига на учители и рушещите се училищни сгради. На демонстрации в няколко френски града учениците замеряха полицаите с камъни и кофи за боклук. В отговор полицаите използваха палки и сълзотворен газ.

#състояние на училищата #протести #ученици #Франция

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