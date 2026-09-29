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На прага на сезона на грипа: Около 17% от децата у нас ще бъдат безплатно имунизирани

Цанка Николова от Цанка Николова
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прага сезона грипа около децата нас бъдат безплатно имунизирани
Снимка: илюстративна
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Около 17% от децата в България ще бъдат имунизирани по новата Национална кампания за детска ваксинация. Такива са очакванията на здравното министерство. Кампанията ще започне веднага след разпространието на ваксината чрез търговците на едро. На прага на грипния сезон у нас все още няма доказан случай на грип, но расте броят на респираторните заболявания.

Хоспитализациите на малки деца по време на грипния сезон – това е една от причините за създаването на кампанията, подчертаха от здравното министерство.

д-р Кремена Пармакова, началник на отдел "Надзор на заразните болести", МЗ: "Ако преди няколко години сме говорили за 22%, то за миналия сезон вече стигаме до 36% хоспитализации поради грип."

проф. д-р Нели Корсун, завеждащ лаборатория "Грип и ОРЗ" в НЦЗПБ: "Респираторно-сенцетиалният вирус е водещ причинител на тежки форми на респираторна инфекция при деца на възраст под 5 години. Този вирус води често до засягане на долния респираторен тракт, при най-малките деца във вид на бронхeолит или пневмония."

У нас липсват официални данни за нагласите на родителите към детската ваксинация.

д-р Кремена Пармакова, началник на отдел "Надзор на заразните болести", МЗ: "Липсата на обширни проучвания и информация за нагласата беше в основата да се определи един по-реалистичен подход, т.е. процент на ваксинирани деца. Вероятно за някои 17 е случайно число, но пак казвайки, че приемайки програмата в средата на годината ние сме се съобразили и с финансовите възможности, които държавата може да осигури."

В предването "Денят започва" по БНТ директорът на Центъра по заразни и паразитни болести подчерта, че засега няма доказан грип, но острите респираторни заболявания се увеличават.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "Най-често рино- и бокавируси при малките деца. Тоест започва с хрема, обикновено няма повишена температура, но тая хрема трудничко си отива. Минава и към, понеже се стичат секретите, към известна кашлица. Освен това имаме аденовируси, те пък причиняват фарингит, конюнктивит много често, а и парагрипни вируси."

Най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина е през октомври и ноември, посочи още Христова.

#имунизация на деца #Национална програма #ваксинация при деца #противогрипна ваксина #ваксина срещу грип

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