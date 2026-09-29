БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще...
Чете се за: 00:37 мин.
БНТ със специално издание на "Още от деня" за...
Чете се за: 00:52 мин.
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

От сряда, 30 септември, всеки делничен ден от 11.00 ч. по БНТ 1 тя ще си партнира с Димитър Стоянович

Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович
Слушай новината

Журналистът Евгения Атанасова-Тенева става водещ в предаването „Култура.БГ“. От сряда, 30 септември, всеки делничен ден от 11.00 ч. по БНТ 1 тя ще си партнира с Димитър Стоянович.

„Динамична личност съм. Обичам промените. Работила съм в полето и на вътрешната, и на международната политика. Но винаги е имало едно постоянно присъствие в работата ми – и това е културата. Тя е моя слабост, която се е проявявала и на екран. Щастлива съм, че съм говорила с някои от най-светлите умове, оставили трайна диря. Ценя много работата на колегите си от „Култура.БГ,“ уважавам всеки от тях и се радвам, че ще бъда част от точно този екип. Тяхната тематика е мисия, който е ангажимент и привилегия за Обществената телевизия. Вярвам, че моят опит и знания ще бъдат от полза“, споделя Евгения Атанасова-Тенева.

Предаването „Култура.БГ“ стартира своя 15-и сезон. Започнало като „Денят започва с култура", то успя да се наложи като територия за анализи и дискусии за случващото се в сферата на културата и изкуството у нас и по света.

Евгения Атанасова-Тенева е един от най-дългогодишните журналисти на БНТ. Кариерата й започва като репортер и водещ на „По света и у нас“ и минава през „Панорама“, „Екип 4“, „Вижте кой“, „Светът е 7“, „Светът и ние“.

Завършва Факултета по журналистика в Софийския университет, специализира в "Ройтерс", Би Би Си, ООН и в Колумбийския университет в Мисури, САЩ.

#Култура. БГ #водеща #Евгения Атанасова

Последвайте ни

ТОП 24

Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
1
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
2
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“
3
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния...
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г.
4
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
5
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението
6
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Култура

В земенското село Дивля пазят спомена за Владимир Димитров - Майстора
В земенското село Дивля пазят спомена за Владимир Димитров - Майстора
Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас
Чете се за: 03:52 мин.
По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология
Чете се за: 01:07 мин.
Пловдивският театър с благотворителна кауза – билет за театър срещу кръводаряване Пловдивският театър с благотворителна кауза – билет за театър срещу кръводаряване
Чете се за: 03:02 мин.
„Идентичност в епохата на AI“ е новата изложба на Сандра Блажева „Идентичност в епохата на AI“ е новата изложба на Сандра Блажева
Чете се за: 01:00 мин.
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив
7117
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде разположен в храм "Св. София" (СНИМКИ)
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде...
Чете се за: 00:37 мин.
Галерия
БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането на останките на цар Самуил БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането на останките на цар Самуил
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат? Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027 Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Най-възрастната варненка Евдокия Чочева навърши 107 години (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ