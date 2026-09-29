Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното настаняване

Не стихва вълната от протести в Испания срещу цената на жилищата.



Недоволството обхвана цялата страна след като 87-годишна жена беше изгонена от дома си. След дни на бурни протести стана ясно, че жената ще може да се върне в дома си. А иначе - испанците са недоволни от непосилните за тях цени на наемите - факт, за който вече от години е обвиняван кабинетът на Педро Санчес. Днес се очаква да бъде гласуван нов законопроеткт за жилищното настаняване, но шансът да бъде приет е малък, тъй като социалистите нямат мнозинство в парламента.