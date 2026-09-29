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Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното настаняване

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Не стихва вълната от протести в Испания срещу цената на жилищата.

Недоволството обхвана цялата страна след като 87-годишна жена беше изгонена от дома си. След дни на бурни протести стана ясно, че жената ще може да се върне в дома си. А иначе - испанците са недоволни от непосилните за тях цени на наемите - факт, за който вече от години е обвиняван кабинетът на Педро Санчес. Днес се очаква да бъде гласуван нов законопроеткт за жилищното настаняване, но шансът да бъде приет е малък, тъй като социалистите нямат мнозинство в парламента.

#Испания #имоти #протести

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