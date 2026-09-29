Слънчево на северозапад, с валежи на югоизток във вторник

В по-голямата част от страната, с изключение на северозападните райони, ще бъде предимно облачно, но ще вали главно в югоизточната половина. Ще продължи да духа умерен, в Източна България – временно силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 13°, в София – около 8°, а максималните – между 18° и 25°, в София – около 18°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат около 14°-15°, а максималните – от 19° до 21°. Температурата на морската вода е от 20° до 22°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

И в планините облачността ще бъде значителна. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

През следващите в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над Източна, след временно намаление, облачността отново ще се увеличи и ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен и силен северен вятър. Температурите в по-голямата част от страната ще се понижават и след четвъртък минималните ще са от 2° - 3° в котловините в Западна и Централна България до около 15° на морския бряг, а максималните – между 16° и 21°.