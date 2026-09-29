Петокласник от Банско стана Шампион на шампионите по ментална аритметика

Петокласник от Банско стана Шампион на шампионите на международната олимпиада по ментална аритметика в Египет. Георги Генчев завоюва престижното отличие в конкуренция с над 140 деца от 8 държави. Титлата е поредна в колекцията на младия математик, който само през последната година може да се похвали с дузина златни медали и купи от състезания в България и по света.

Георги: Можеш ли да я вдигнеш? Бабата: Тежка е. Георги: Тежка е, защото съм положил тежки усилия за нея и името ми е тук."

Тежък мисловен труд, стотици часове пресмятане и десетки състезания. А резултатът е медали, грамоти и купи, които вече трудно се побират в дома на Георги – един млад български математик с големи мечти.

Георги Генчев: Най-важно е здравето, а на второ място е математиката. Според мен мога да стигна до много велики професии, да правя технологии, нови неща, които да помагат на света, и то само с математика. Математиката е навсякъде. Зорка, прабаба на Георги: Аз го питам: „Жоре, кажи ми, бабо, обясни ми“, а той ми казва: „Бабо Зоре, и да ти кажа, ти няма да ме разбереш. Това си е по мой начин, решавам.“

Любовта към математиката Георги открива още преди да тръгне на училище.

Мая Дурчова, майка на Георги: Детската градина. Още оттогава задаваше въпроси с числа. Плюс, минус, едно плюс две, две минус едно. Георги Генчев: Мама ми казваше в колата, когато пътувахме, примерно: „Колко е 4 плюс 5?“, и аз го решавах доста бързо.

Пет години по-късно Георги е носител на множество отличия от различни математически състезания. Последната титла идва преди дни от Египет.

Георги Генчев: Беше доста, доста горещо, но въпреки това бяхме в голяма зала. Бяха 100 деца и се състезавахме. Успях да стана Шампион на шампионите, най-доброто място, с чек. –БНТ: И как се става Шампион на шампионите? – Ами, трябва просто да знаеш, че можеш да продължаваш все напред и да не се отказваш. Мая Дурчова: Мотивацията си е негова. Ние просто го подкрепяме. Има моменти, в които мозъкът му блокира от многото задачи. Оставяме го да почива, да излиза с приятели, но през повечето време инициативата си е негова. Отваря си лаптопа, взима си тестовете и започва. За него няма почивка.

А с постиженията си Георги се надява да стане причина и други деца да последват пътя му в математиката.