След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението

Медицинските сестри от интензивното отделение на смолянската болница подадоха оставки. Мотивите – ниски заплати и извънреден труд.

От ръководството на болницата заявиха в своя позиция, че със сестрите са проведени срещи, на които са обсъдени поставените от тях въпроси за трудовите им възнаграждения, натовареността и организацията на работа в отделението.

От болницата са категорични, че въпреки проблема разполагат с необходимия ресурс, за да гарантират непрекъснатата работа на отделението и медицинското обслужване на пациентите.