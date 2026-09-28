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След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Медицинските сестри от интензивното отделение на смолянската болница подадоха оставки. Мотивите – ниски заплати и извънреден труд.

От ръководството на болницата заявиха в своя позиция, че със сестрите са проведени срещи, на които са обсъдени поставените от тях въпроси за трудовите им възнаграждения, натовареността и организацията на работа в отделението.

От болницата са категорични, че въпреки проблема разполагат с необходимия ресурс, за да гарантират непрекъснатата работа на отделението и медицинското обслужване на пациентите.

#болница #медицински сестри #Смолян

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