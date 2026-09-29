Най-възрастната варненка Евдокия Чочева навърши 107 години (СНИМКИ)

С подаръци, цветя, торта и в отлично настроение посрещна своя 107-и рожден ден най-възрастната варненка Евдокия Чочева.

Тя получи поздравителен адрес от кмета на Варна Благомир Коцев с пожелания за здраве и вяра, че предстоят спокойни, сигурни и мирни дни за нея и нейните близки.

Евгения Чочева има две деца и се радва на шестимата внуци и петимата правнуци. Казва, че не пие лекарства, а денят ѝ започва с лека гимнастика още в леглото.

снимки: Община Варна

107-годишната Евдокия иска да бъде пример за младите хора и да им покаже, че могат да достигнат възрастта ѝ, ако водят достоен живот.