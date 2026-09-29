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Над 5 млн. кубични метра вода са прехвърлени в езерото Сребърна за 74 дни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Над 5 млн. кубични метра вода са прехвърлени в езерото Сребърна за 74 дни
Снимка: БТА
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Приключи акцията за препомпване на вода от река Дунав към езерото Сребърна, започнала през юли заради ниските водни нива в резервата. За 74 дни в езерото са прехвърлени над 5 милиона кубични метра вода с помощта на два хидропомпени агрегата, предоставени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе.

Дунавската вода вече е заляла напълно Западния канал, местностите Бабушкото блато и Драгановата локва, прилежащите малки водни огледала и централното водно огледало. Нивото на езерото при източния шлюз е 75 сантиметра.

Макар водните нива да остават ниски, условията в езерото са благоприятни за хранене на редица водоплаващи птици. В резервата се наблюдават сиви гъски, къдроглави и розови пеликани, чапли, патици и други птици. Експертите на РИОСВ следят нивото на река Дунав и при достигане на подходящи водни стоежи са в готовност да отворят шлюзовите съоръжения.

В началото на септември екип на Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН е извършил заснемане с термокамера на подземните води във водните площи на езерото. Проучването е част от проект за изучаване на динамиката на подземното подхранване във водосбора и чашата на езерото. От БАН са предоставили доклад за карстовите извори в резервата, който ще бъде използван при последващото прочистване на езерното дъно от тиня и наноси. Проучванията продължават.

Екоинспекцията е извършила предварителни оценки за изграждане на постоянна помпена станция и удълбочаване на езерото чрез изземване на тиня и наноси. Министерството на околната среда и водите е осигурило средства за закупуването на две помпи с капацитет над 1000 кубични метра вода на час. Те ще дадат възможност на екоинспекцията самостоятелно да прехвърля вода при необходимост до изграждането на постоянна помпена станция.

# река Дунав #езерото Сребърна #Русе

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