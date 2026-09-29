Разследването срещу „Кръв и чест“: По-тежко обвинение за тартора на групата

Ново по-тежко обвинение е повдигнато на Ивайло Колев – сочения за лидер на пловдивския клуб „Кръв и чест“, който се свързва с неонацистки движения. Заради преквалификацията на престъплението разследването вече е под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Колев остава в ареста, след като беше задържан при акцията на ДАНС заедно с още двама души – баща и син, които по-късно бяха пуснати от съда под парични гаранции.

Прокуратурата е преквалифицирала обвинението срещу него, след като в хода на разследването са събрани нови доказателства. Първоначално Колев беше обвинен в проповядване или подбуждане към омраза и дискриминация. Сега обвинението е по по-тежките алинеи на същия член от Наказателния кодекс. Те се отнасят до организиране, ръководене или участие в група, която си поставя за цел извършването на подобни престъпления.

Делото вече е в Окръжната прокуратура.

При акцията на ДАНС и полицията беше разкрит клубът на организацията в града. Според разследването в него са били привлечени около 40 души, сред които и непълнолетни, а желаещите да станат членове са преминавали през т.нар. „пробен период“.