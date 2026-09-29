БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разследването срещу „Кръв и чест“: По-тежко обвинение за тартора на групата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ново по-тежко обвинение е повдигнато на Ивайло Колев – сочения за лидер на пловдивския клуб „Кръв и чест“, който се свързва с неонацистки движения. Заради преквалификацията на престъплението разследването вече е под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Колев остава в ареста, след като беше задържан при акцията на ДАНС заедно с още двама души – баща и син, които по-късно бяха пуснати от съда под парични гаранции.

Прокуратурата е преквалифицирала обвинението срещу него, след като в хода на разследването са събрани нови доказателства. Първоначално Колев беше обвинен в проповядване или подбуждане към омраза и дискриминация. Сега обвинението е по по-тежките алинеи на същия член от Наказателния кодекс. Те се отнасят до организиране, ръководене или участие в група, която си поставя за цел извършването на подобни престъпления.

Делото вече е в Окръжната прокуратура.

При акцията на ДАНС и полицията беше разкрит клубът на организацията в града. Според разследването в него са били привлечени около 40 души, сред които и непълнолетни, а желаещите да станат членове са преминавали през т.нар. „пробен период“.

#Кръв и чест #обвинение

Последвайте ни

ТОП 24

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
1
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
2
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
От ДПС внасят промени в закона срещу предложението за глоби за държане на домашна ракия
3
От ДПС внасят промени в закона срещу предложението за глоби за...
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“
4
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния...
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г.
5
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат...
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
6
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик,...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
5
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Сигурност и правосъдие

Започва нов подбор на трима кандидати за европейски прокурор
Започва нов подбор на трима кандидати за европейски прокурор
Какво е скритото оръжие на четириногите тайни агенти Мерлин, Дюи и Луна? Какво е скритото оръжие на четириногите тайни агенти Мерлин, Дюи и Луна?
Чете се за: 04:15 мин.
Българските Военновъздушни сили са домакин на международната летателна тренировка ETAP-C 26-3 Българските Военновъздушни сили са домакин на международната летателна тренировка ETAP-C 26-3
Чете се за: 01:10 мин.
Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално
Чете се за: 08:37 мин.
Радев: България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт Радев: България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт
Чете се за: 01:20 мин.
Инспекторатът на ВСС проверява прокуратурата заради брифинга за „Петрохан“ Инспекторатът на ВСС проверява прокуратурата заради брифинга за „Петрохан“
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Откриването на костите на Самуил: Разказ на археолога Николаос Муцопулос пред БНТ Откриването на костите на Самуил: Разказ на археолога Николаос Муцопулос пред БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гълъб Донев за коледните добавки: Парите не решават проблема, човек...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
На 7 октомври започва изплащането на пенсиите
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ