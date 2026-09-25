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Радев: България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт

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радев българия гарантира сигурността всеки вид транспорт
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България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт и на своята изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев по време на церемония за спускане на вода на корпуса на новия ферибот, който ще свързва двата бряга на Варненското езеро при град Белослав.

Той подчерта, че свързаността е основен приоритет за правителството. Премиерът акцентира върху стратегическото значение на морския сектор и морската свързаност за страната ни.

Значението на Черно море ще нараства все повече. То е кръстопът на транспортни, енергийни, на оптични коридори. Имаме изключително активна външна политика в рамките на Европейския союз. Конференцията на високо ниво, касаща свързаността и средният коридор, така нареченият Транскаспийски коридор, ще бъде именно България. Това не е случайно. Ние сме работили много като правителство това да се случи и важен елемент, изключително важен елемент, това са нашите две морски пристанища, Варна и Бургас.

#Варна #Румен Радев

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