Радев: България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт

България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт и на своята изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев по време на церемония за спускане на вода на корпуса на новия ферибот, който ще свързва двата бряга на Варненското езеро при град Белослав.

Той подчерта, че свързаността е основен приоритет за правителството. Премиерът акцентира върху стратегическото значение на морския сектор и морската свързаност за страната ни.