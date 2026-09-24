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Министър Найденов ще предприеме действия за защита срещу Сарафов по установения ред

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Чете се за: 03:50 мин.
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николай найденов представи комисията libe последните изменения закона съдебната власт
Снимка: БТА/Архив
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Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това. Това заявява в позиция министърът на правосъдието Николай Найденов.

По-рано през деня бившият главен прокурор, с писмо до премиера обяви, че Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София.

Според правосъдния министър, това, че приема магистрати в кабинета си в министерството е част от работата му и ще продължа да го прави.

Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск, допълва Николай Найденов.

Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си, категоричен е Найденов.

В писмото министърът отрича да е провеждал срещи с кандидати за ВСС в офиса на частната фирма в "Лозенец".

В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления.

Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите, пише още Николай Найденов.

Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака.

Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво.

Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет.

Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение.

#Николай Найденов  # Борислав Сарафов #отговор #министър на правосъдието

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