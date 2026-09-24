"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?" - с тези думи майката на убитата Евгения се обърна към бащата на убиеца на дъщеря ѝ, сочен за помагач.

Първоначално и Орлин Владимиров, и баща му получиха доживотен затвор, но по-късно присъдата на Орлин беше намалена на 20 години, а баща му оправдан.

Преди заседанието във Върховния касационен съд майката на Евгения - Капка Чорбанова нарече Орлин чудовище.

Семейството настоява да се върнат доживотните им присъди.

Снимки: Карина Караньотова, БНТ