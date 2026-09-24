БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Преди заседанието във ВКС, майката на Ети - Капка Чорбанова нарече Орлин чудовище

уби детенцето добре свобода близките евгения настояват доживотни присъди
Снимка: БНТ
Слушай новината

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?" - с тези думи майката на убитата Евгения се обърна към бащата на убиеца на дъщеря ѝ, сочен за помагач.

Първоначално и Орлин Владимиров, и баща му получиха доживотен затвор, но по-късно присъдата на Орлин беше намалена на 20 години, а баща му оправдан.

Преди заседанието във Върховния касационен съд майката на Евгения - Капка Чорбанова нарече Орлин чудовище.

Семейството настоява да се върнат доживотните им присъди.

Снимки: Карина Караньотова, БНТ

#намерена в куфар #Евгения #убийство #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
1
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
2
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
3
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.
4
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през...
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Бургас
5
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия...
Ралица Асенова поиска прокуратурата да се самосезира след разрушаването на паметната плоча на Петрохан
6
Ралица Асенова поиска прокуратурата да се самосезира след...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на Евгения
Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на Евгения
Три години по-късно и след над 20 дела: Делото за смъртта на Филип тръгна отначало Три години по-късно и след над 20 дела: Делото за смъртта на Филип тръгна отначало
Чете се за: 02:47 мин.
Подсъдимият за убийството на 44-годишна жена в Първомай остава в ареста Подсъдимият за убийството на 44-годишна жена в Първомай остава в ареста
Чете се за: 02:42 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Чете се за: 01:57 мин.
Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека
Чете се за: 00:37 мин.
Съдът в Хасково опредили парични гаранции за обвинените в отклоняване на ментета, заловени на границата Съдът в Хасково опредили парични гаранции за обвинените в отклоняване на ментета, заловени на границата
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
Чете се за: 08:52 мин.
У нас
Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Тръмп срещу медиите: Съд разпореди възстановяване на достъпа до...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Кирил Вълчев: Най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Божидар Божанов: Спирането на рекламата на хазарт няма да спре...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ