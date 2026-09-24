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Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 02:12 мин.
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Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер Си Дзинпин във военната база „Андрюс“ в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на 3-дневна визита.

Очаква се тя да бъде изключително пищна и тържествена като отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп беше посрещнат в Китай през месец май тази година. Същевременно тази показност е в момент на напрежение между САЩ и Китай за търговията, изкуствения интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван.

Руби Осман, анализатор: „Тази среща вероятно няма да доведе до много конкретни резултати, но можем да очакваме удължаване на затишието по отношение на редкоземните елементи и митата. Тайван е основният проблем на Китай, но Пекин е реалистичен за исканията си. Освен това китайският лидер се чувства по-удобно да настоява по чувствителни въпроси на своя територия, а не във Вашингтон.“

На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които Илън Мъск.

Майкъл Харт, президент на Американската търговска камара в Китай: „Очакваме положителни резултати. Важно е лидерите да се срещнат на четири очи - това изпраща сигнал, както към правителствата, така и към компаниите и ни дава увереност, че търговията между САЩ и Китай ще продължи.“

Посещението на Си предизвика недоволство в лагера на Републиканската партия на Тръмп.

Снимки: БТА

Сенаторът Роджър Уикър заяви, че не е трябвало да го кани заради всички тревоги, свързани с Китай и посъветва американския президент да засегне темите за мащабното укрепване на китайските въоръжени сили и подкрепата на Пекин за Иран.

#китайски лидер #на Доналд Тръмп #Си Дзинпин

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