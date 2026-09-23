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Протести във Варна заради презастрояването в града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Чете се за: 02:35 мин.
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протести варна заради презастрояването града
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Протести заради проблемите с презастрояването във Варна. Жители на два квартала изразиха недоволството си срещу последствията, които има от мащабните строежи в морския град. Липса на път, тонове кал и мръсотия заради строежите и слабо налягане на водата. Това са само част от проблемите, с които ежедневно се сблъскват жителите на местността „Планова” във Варна.

Даниела Рашкова, жител на местност „Планова”: „Ще останем без вода в момента, в който сградите се заселят, а те продължават. Ще строят и трета и четвърта и пета. Възмущението ни произлиза от това, че не може да изискват от физически лица да финансират и изградят помпена станция, а да не изискват това от инвеститори и строители.”

Хората изразиха своите притеснения, че придвижването до техните имоти ще стане почти невъзможно, особено в пиковите часове.

Николай Петров, жител на местност „Планова”: „Тук съм пораснал, но вече прилича на строителна площадка. Няма инфраструктура, няма канализация, няма места за паркиране. Сега искат и тук на мястото на бензиностанцията, имаме един единствен път с два входа за квартала и като започнат да идват строителните машини как ще се прибираме? Тук също го затвориха, а беше път.”

Мащабното строителство е предвидено още с приемането на Общия устройствен план през 2012 година.

Христо Христов, кмет на район „Младост”: „Не можеш да спреш никой. Дори да искаш, правили сме опити за по-големи разработки да ги спираме, но отиват в съда и нашето мнение пада в съда. Така че първото нещо, което трябва да се направи е да се промени Общия устройствен план, докато е възможно да стане. Все още няма ненаправени ПУП-ове, все още има незастроени парцели, които са в горната част на „Планова”.”

От Община Варна казаха, че има готовност да се изгради помпена станция. Предстои да бъдат заложени средства в бюджета и да се проведе обществена поръчка. Конкретни срокове не се посочват.

#презастрояване #протести #Варна

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