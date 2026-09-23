Срещи на представителите на Съвета за мир в кулоарите на Общото събрание на ООН

Ръководеният от Доналд Тръмп Съвет за мир проведе среща с представители на различни държави в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Срещата включи актуализация на пътната карта за разоръжаване на Хамас и текущите преговори. Съветът за мир предлага шестмесечен план на стойност 2,45 милиарда долара за възстановяване и управление в Газа. Съветът за сигурност на ООН вече прие резолюция, с която легитимира мирния план от 20 точки и създаването на временния Борд за мир.
Николай Младенов, Върховен представител на Съвета за мира за Газа: „Нашата цел е Газа да бъде под единна преходна администрация на Националния комитет. И искам да бъда съвсем ясен, че не сме обвързани с календар или дати. Искаме да се уверим, че това работи за израелците, за палестинците и за донорите, които са ни доверили и които ни се доверяват с финансирането си. Всяка стъпка трябва да бъде заслужена, проверена, преди да започне следващата."