Срещи на представителите на Съвета за мир в кулоарите на Общото събрание на ООН

Ръководеният от Доналд Тръмп Съвет за мир проведе среща с представители на различни държави в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Срещата включи актуализация на пътната карта за разоръжаване на Хамас и текущите преговори. Съветът за мир предлага шестмесечен план на стойност 2,45 милиарда долара за възстановяване и управление в Газа. Съветът за сигурност на ООН вече прие резолюция, с която легитимира мирния план от 20 точки и създаването на временния Борд за мир.