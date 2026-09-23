Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не се превръщат в бич за хората

Предложенията на Министерството на финансите предвиждат редица промени в данъчното облагане, местните данъци и такси, режима по ДДС, бързите кредити и хазарта. Сред мерките е и временен данък върху свръхпечалбите на определени сектори. Това заяви председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в „Още от деня“.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „На този етап ще има, разбира се, облагане на свръхпечалбите, като в случая ще имаме един налог от 33% данък свръхпечалба. Но тук искам да кажа, че това е временна мярка.“

По думите му мярката ще обхване банки, застрахователни дружества, телекоми и големи търговски вериги.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Компаниите всъщност ще могат да избегнат данъка, като намалят крайните си цени за хората и плащат повече на доставчиците по веригата. Това е един мотив, в който може да наблюдаваме и някакво намаляване на цени.“

Той уточни, че акцентът не е конкретно върху хранителните стоки, а върху определени сектори като цяло. Белчев коментира и предвиденото увеличение на данъчните оценки на имотите.

„За следващата година данъчните оценки ще се повишат с 30%. За 2028 и 2029 ще се повишат с още 35%. Тоест към края на тези три години ние ще имаме повишение с 100%“, каза той.

Според него през последните около 20 години данъчните оценки не са били актуализирани, докато цените на жилищата са се увеличили значително. По думите му промяната няма да доведе до аналогично увеличение на такса битови отпадъци. Той даде пример със софийско двустайно жилище, като посочи, че според неговите изчисления увеличението на данъка би било с „не повече от 15 евро за следващата година“. Сред предлаганите мерки е и увеличаване на данъчното облекчение за деца.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Увеличава се на 5000 евро за едно дете. Облекчението, което преди беше за 600 лева на година, можеше да бъде приспаднато от дохода на родителя. Това е близо с 100% увеличение.“

Той посочи и ново облекчение, свързано с образованието на децата.

„Имаме и така нареченото, това е доста иновативно, облекчение за детско развитие, където родителите могат да приспаднат до 2000 евро на дете от такси за частни уроци и за други такива обучения“, обясни той.

По думите му родителите ще трябва да разполагат с разходооправдателни документи от преподавателите. Белчев посочи, че според данните, с които разполага, оборотът на този сектор е около 230 млн. евро годишно, като „близо 85% са в сивия сектор“. Предлага се прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен на 75 хил. евро. Белчев определи мярката като „много удачна антиинфлационна мярка“.

„Тя позволява на доста, даже на хиляди микропредприятия и малки фермери да продават продукцията си, без да я оскъпяват с данъка от 20%“, каза председателят на Икономическата комисия.

Той уточни, че не се предвижда ново намаляване на ставката на ДДС за ресторантьорите. По темата за инфлацията Белчев заяви, че според него пикът на поскъпването на основните хранителни стоки вече е преминал.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Не бих казал, че мерките са абсолютно безполезни, защото в крайна сметка ние виждаме, че този пик на увеличение на цените на основните хранителни стоки, така или иначе, той премина, според мен.“

По отношение на цените на горивата Белчев посочи международната ситуация като един от факторите.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Така или иначе, ако погледнем един разрез на цените на горивата в Европейския съюз, ако не се лъжа, по-низки цени на горивата мисля, че бяха само в Малта. Това, разбира се, не бива да ни успокоява, но да, цените са високи. До сега никога не са стигали 2 и нагоре, може би вече, евро за дизел. Но международното положение е такова, че може би трябва да в един момент да свикнем с тези цени.“

Белчев коментира и предложението за отпадане на акциза върху определени горива.

„Тук искам да обърна внимание, че това, което ние предложихме с колегата Константин Проданов миналата седмица, тук е единствено за отпадане на акциза за горива. В случая горива има предвид пропан-бутан и метан“, каза той.

По думите му очакваното намаление на цената на пропан-бутана е около 10 евроцента за литър. При метана ефектът ще бъде по-малък - около 2-3 евроцента.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Това няма чак толкова да облекчи тези шофьори, които имат метанови уредби. Но пък в крайна сметка не бива да забравяме, че около 50% от градския транспорт в големите градове и може би 75% от градския транспорт в София карат на метан, т.е. на природен газ.“

Според него мярката би била „глътка кислород“ за обществения транспорт и би могла да намали натиска за увеличение на цените на билетите. Белчев защити и решението за отмяна на забраната за износ на нефтопродукти.

„Истината е такава, че складовете на „Лукойл Нефтохим“ в момента са абсолютно препълнени с готово гориво, което така или иначе трябва да намери някаква реализация“, каза той.

Според него част от горивото може да бъде продадено на пазарни цени, вместо да бъде задържано до момент, когато цените могат да паднат. На въпрос дали мярката не е в интерес основно на производителя, Белчев отговори:

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Не мога да се съглася с това. В крайна сметка цените на горивата са пазарно ориентирани и всъщност пазарът ги диктува.“

Той отново посочи, че „цените на горивата в България наистина са от най-низките в Европа“. Белчев коментира и законопроекта за бързите кредити, който предстои да бъде разглеждан на следващи етапи.

„Действително законопроектът, който беше внесен от Министерски съвет, така или иначе ще претърпи промени, за някои, може би, сериозни“, каза той.

По думите му целта е да се въведат по-ясни правила за потребителите и по-строг контрол върху кредиторите. Той посочи, че според предложените към момента текстове при кредит за един месец таксата е 20%, до три месеца – 30%, а след това достига 100%, като става дума за всички разходи, свързани с кредита.

„Тук искам да кажа, че това са абсолютно всички разходи, които касаят този, който е взел тези пари“, уточни той.

Предстоят промени и по отношение на хазарта.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Действително ще има промени и в данъчното облагане на тези хазартни оператори. Пълна забрана на рекламите за хазарт, така че ще има промени и това в положителен аспект.“

Той коментира и ограниченията за местоположението на игралните зали и възможността те да бъдат разположени в близост до училища.

„Това не би трябвало да е така, защото тогава контролът в този случай не е чак толкова, как да кажа... настоятелен“, заяви той.

В края на разговора Белчев коментира и бюджетния дефицит.

„Битката е за под 3%, така че сигурно се надявам 2029 година да имаме един консолидиран бюджет“, каза председателят на Икономическата комисия.

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