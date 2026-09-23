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Демерджиев сезира НАП за полетите на Пеевски: „Нека провери произхода на средствата“

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: БТА
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Нов епизод от публичния сблъсък между вътрешния министър и лидерът на ДПС. Иван Демерджиев сезира НАП за произхода на средствата, с които са платени полетите на Делян Пеевски. В отговор Пеевски попита Демерджиев дали не използва вътрешното министерство за политическа бухалка. Междувременно посланика ни в Обединените арабски емирства, чийто баща се оказа свързан с фирмите за мантинели, които финансирали платените полетите, беше на среща във Външното ни министерство.

Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира НАП да направят ревизия на лидера на ДПС Делян Пеевски, след като той съобщи в края на миналата седмица, че сам си плащал полетите.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Ние считаме, че данните, които получихме от Малта и малтийските служби са коректни, но след като той твърди, че е друг източникът на финансиране, поискахме НАП да провери това.“

В позиция до медиите Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки, че нито той, нито член на семейството му някога са участвали в обществени поръчки. Но настоява със същия пролетарски плам Демерджиев да разследва и най-висшия ешелон на „Прогресивна България“, освен ако МВР не е просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е в особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки - това са практики познати на тях. Ние не ползваме кушаревски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни - ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи. От действията, които виждаме към момента, този компетентен орган, който трябва да разследва тези факти по никакъв начин не може да се причисли като наша бухалка, по-скоро продължава да служи на тези, които проверяваме.“

В позицията си лидерът на ДПС се попита и за публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Той мен ме разобличава от 3 години по всички възможни начини, включително и с абсурдни проверки. Не искам да коментирам, това са инсталации и опити за отклоняване на вниманието. Три години се работи в тази посока, ако нищо не е изобличил до сега - не знам тепърва какво ще изобличава. Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест някой не само е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани.“

А днес посланикът ни в Обединените арабски емирства е бил на среща със заместник-министъра на външните работи Христо Полендаков. Иван Йорданов се прибра спешно от Обединените арабски емирства по искане на министър Велислава Петрова, след като вътрешният министър съобщи за отклоняване на пари от обществени поръчки за мантинели от фирма, свързана с бащата на посланика. Йорданов встъпи в длъжност, докато Радев беше президент.

Румен Радев, министър-председател: „Не на всички посланици, които изпращаме, им се прави проверка на бащите точно дали са фирма в този момент или не.“

Премиерът допълни, че събирането на данни и доказателства за корупция отнема много време.

Румен Радев, министър-председател: „Работи се, казал го вече, с подставените лица. Защото тези хора са работили с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно.“

По самата проверка относно обществените поръчки вътрешният министър намекна, че мантинелите нямат сертификат за качество, а животът на шофьорите е изложен на риск.

#произход на средствата #полети на Пеевски #Иван Демерджиев #НАП

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