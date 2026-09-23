ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори

Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

Тегленето на жребиите беше публично. На него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.

В Централната избирателна комисия постъпиха документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

С сове решение от 22 септември 2026 г. на ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет. Така в жребия останаха 27 двойки кандидати.







Как ще изглежда бюлетината:

Номер 1 Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков;

Номер 2 Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов;

Номер 3 Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков;

Номер 4 Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев;

Номер 5 Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов;

Номер 6 Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;

Номер 7 Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;

Номер 8 Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;

Номер 9 Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев;

Номер 10 Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски;

Номер 11 Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин;

Номер 12 Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов;

Номер 13 Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев;

Номер 14 Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев;

Номер 15 Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов;

Номер 16 Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов;

Номер 17 Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов;

Номер 18 Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова;

Номер 19 Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева;

Номер 20 Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов;

Номер 21 Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков;

Номер 22 Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова;

Номер 23 Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев;

Номер 24 Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев;

Номер 25 Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев;

Номер 26 Боян Боянов Станков-Расате и Йордан Стоянов Манасиев;

Номер 27 Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов;

ЦИК определи чрез жребий и реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборните кампании.