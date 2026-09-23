Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското село Михилци, задействаха BG-Alert

Евакуират вилната зона "Отдих" заради пожара край пловдивското село Михилци. Пламъците са навлезнали в част от зоната. Все още не се знае колко хора ще бъдат евакуирани.

Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението.

На място е кметът на Община Хисаря Ива Вълчева, над 11 екипа от пожарните служби в Пловдив област, служители на Горски стопанства от Хисаря, Карлово, Клисура и областта. В борбата с пламъците се включат и два хеликоптера от авиобаза "Крумово".

Пожарът е на голям фронт. Работата на екипите е затруднена от вятъра.