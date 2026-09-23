Увеличават с 50% средствата за гражданските проекти в София

Столична община увеличава с близо 50% средствата за гражданските бюджети „Идеи за града“ – до 4 млн. евро. Това е заложено в нова методология за инициативата, която ще бъде разгледана от Столичния общински съвет утре, съобщиха от "Московска" 33. Тя предвижда по-големи бюджети за отделните проекти, възможност гражданите да подкрепят повече от една идея и по-ясни правила от подаването на проекта до неговото изпълнение.

За една общоградска идея ще могат да бъдат отделени между 100 000 и 400 000 евро, а за районна – до 150 000 евро. Средствата могат да бъдат насочени към проекти за градската среда, зелените пространства, културата, спорта, образованието, младежките дейности, достъпността и мобилността.

„За нас беше важно да дадем на гражданските идеи ресурс, който отговаря на мащаба на София. Хората познават най-добре местата, в които живеят, виждат проблемите им всеки ден и често имат много конкретна представа как могат да бъдат променени. Сега им даваме повече възможност да превърнат тази представа в реален проект – да го предложат, да намерят подкрепа за него и да видят как се случва. Градът се променя най-добре, когато хората, които го познават отвътре, имат възможност да допринасят за решенията“, казва кметът на София Васил Терзиев.

В гласуването всеки софиянец ще може да подкрепи повече от една идея – както общоградска, така и районна. За районните проекти няма да е необходимо да живее в съответния район, за да гласува за тях. Предвиждат се и изнесени пунктове за гласуване за хората, които предпочитат да участват на място.

Класирането ще се определя от броя на получените гласове и наличния финансов ресурс. Идеите с най-голяма обществена подкрепа ще се подреждат първи в рамките на съответния бюджет, а при равен брой гласове ще се провежда публичен жребий.

Участието не приключва с гласуването. Авторите ще могат да комуникират с комисиите по време на разглеждането и оценката на проектите си, а информацията за класирането и изпълнението ще бъде публична. Предвиждат се и механизми за мониторинг и отчетност.

Интересът към инициативата вече има и конкретно измерение. В предходното издание 24 367 граждани гласуваха за своите идеи – повече от два пъти спрямо предходната година. От общо 660 подадени идеи бяха избрани 56 проекта.

Така „Идеи за града“ продължава да се развива с всяко следващо издание – с повече ресурс, по-голям интерес, по-конкретни възможности за участие и по-ясен път от гражданската идея до нейната реализация.

След приемането на методологията Столична община ще обяви началото на кампанията и условията за участие на reshava.sofia.bg и в официалните комуникационни канали на Столична община.