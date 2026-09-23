Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци, към мястото пътуват 11 екипа, за да овладеят огнената стихия.

Пламъците вече са близо до асфалтова база.

Няма опасност за вилната зона „Отдих“, казаха от пресцентъра на Областната пожарна служба.

По първоначална информация не става дума за горски пожар, а за огън в район със сухи треви, в близост до вилната зона.

На място е насочен и булдозер, който работи от дясната страна на пътя към вилната зона, за да подпомогне ограничаването на разпространението на огъня.

Очаква се допълнителна информация за мащаба на пожара.