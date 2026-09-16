Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Българският национален отбор по волейбол за мъже сложи изстрадан край на първата фаза на ЕвроВолей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световени вицешампиони матираха Полша с 3:2 гейма (25:20, 31:29,25:23,25:19,20:18) след изключителен трилър в среща от последния пети кръг, изиграна в "Арена 8888".

Селекцията на Джанлоренци Бленджини демонстрира огромен характер, като се измъкна от критични моменти, особено във втория и петия гейм, когато трябваше да правят обрати. Все пак успехът се оказа недостатъчен за българите, които не успяха да изпълнят своята цел и да завършат втори в крайното класиране, за да си гарантират по-лесен път в елиминациите. Това означава, че "лъвовете" отново могат да срещнат състава, воден от Никола Гърбич. Освен това актуалните европейски първенци преклониха глава за първи път на шампионата на Стария континент.

По този начин "трикольорите" се наредиха на третото място с четири победи, една загуба и 11 точки, но зад отбора на Украйна, който остана втори с 12 точки и по-добро геймово съотношение. От своя страна полският отбор вече беше заключил първото място със същия баланс и 13 точки. На осминафиналите българският тим ще спори с Германия на 19 септември (събота) в София от 19:00 часа, докато Полша ще срещне Латвия 3 часа по-късно.

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Силният начален удар се превърна в основно оръжие и за двата тима на старта в откриващия гейм, както и грешките на този елемент. Поляците демонстрираха повече аргументи на сервис и блокадата влезе в действие, с което си отвориха пътя към 5-точков актив. Символичните гости трудно даваха отпор на посрещане, докато действащите европейски шампиони се развихриха през центъра и държаха съдбата в ръцете си. Колебливият български начален удар направи още по-трудна задачата на "лъвовете“ да се върнат в играта и символичните домакини сложиха край на частта с 25:20.

„Дружина полска“ спази традицията, свързана със сервиса и в началото на втория гейм, когато на бърза ръка си осигуриха 5 точки преднина. „Трикольорите“ показаха зъби, особено на въпросния компонент, което отвори възможността да скъсят изоставането си до 2 точки. Поляците взеха мерки, връщайки си спокойствието и разликата. Симеон Николов пусна ръката при сервиране и символичните гости поставиха равенството на таблото при 15:15. Статуквото се запази до финалните акорди на частта, като поляците на пет пъти стигнаха го геймбол, но българите поведоха с 29:28 след ас на Мартин Атанасов. Тройна полска блокада удължи гейма, Денислав Бърдаров изведе действащите световни вицешампиони с точка. Блокада на Алекс Грозданов довърши започнатото от българска страна и равенството в общия резултат светна на таблото след 31:29.

Стартът на третата част предложи поделено надмощие до 4:4. Грешки в българския лагер и липса на по-добра организация дадоха възможността на актуалните европейски първенци да се откъснат с разлика от 4 точки. „Трикольорите“ отново се обърнаха към началния удар и блокът заработи, давайки тон за пълен обрат. Макар че „лъвовете“ продължиха в същия дух и се радваха на разлика от 2 точки, „Дружина полска“ върна паритета при 21:21. Действащите вицесветовни шампиони първи стигнаха до геймбол с помощта на Бърдаров, а грешка в полското посрещане фиксира пълния обрат след 25:23.

Подобно на третата част, четвъртата стартира по идентичен начин. Символичните гости намериха сили да усетят вкуса на преднината за по-дълго време за първи път в този мач, повеждайки с 3 точки. Поляците вдигнаха оборотите на всеки един елемент, като това се случи най-вече на посрещане, откъдето обърнаха хода на събитията до плюс 4. Полският блок също напомни за своята тежест и преднината скочи до 6 точки. Мощни атаки и наченки на добър начален удар върнаха надеждите на действащите световни вицешампиони, които се доближиха до минус 3, но „Дружина полска“ издържа на кратките колебания чрез сервиса и след 25:19 развръзката остана за тайбрека.

Грешки в полските редици и атаки, завършени от Александър Николов и Бърдаров, тласнаха българския тим към аванс от 4 точки при откриването на петия решителен гейм. По-големият от братята Николови тормозеше полското посрещане и от сервис, вдигайки разликата до плюс 5.



Силният начален удар, съчетан със солидния блок, доближи символичните домакини до минус 2. Размяната на удари съхрани точката актив на „лъвовете“, но грешка на Бърдаров постави равенството на таблото за 13:13. Последва аут на полския отбор и първи геймбол за „трикольорите“, след което успешна атака и аут на Алекс Николов позволи на техните съперници да поведат с 15:14. За пореден път Александър Николов изгря на сцената и българският тим стигна до втори гейм бол при 16:15. Негова грешка от аут фиксира поредния паритет, а Бърдаров осигури трети геймбол на родния тим, но и този път равенството бе факт. Паритетът бе факт и при 18:18, но мощна атака на Александър Николов, както и великолепен български блок, хвърлиха в екстаз цялата зала след 20:18 и 3:2 в общия резултат.

Александър Николов демонстрира огромната си класа и окрили българите със своите внушителни 36 точки. Денислав Бърдаров също запали искрата, забивайки 24. Алекс Грозданов ги последва с 12 точки.

Камил Семенюк блесна за поляците с 22 точки. Бартломией Болаж релизира 16, Томаш Форнал добави 15. Бартломей Лемански записа 12 точки, Шимон Якубишак има 11.