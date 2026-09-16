Симеон Николов: Здраво стъпили сме на земята и чакаме следващия мач

На осминафиналите „лъвовете“ ще се изправят срещу Германия.
Един от волейболните герои на България Симеон Николов коментира победата с 3:2 гейма над Полша на ЕвроВолей.
На осминафиналите „лъвовете“ ще се изправят срещу Германия.
„Чувствам се добре, много тежък мач. В крайна сметка пак сме трети в групата. Ако всичко върви по план, ще ги срещнем пак на четвъртфинала, така че всичко това ще се повтори. При 20:18 в тайбрека, с малко късмет можеше и с тяхна победа. Така че горе главите, няма колко да се възгордяваме, здраво стъпили сме на земята и чакаме следващия мач“, каза Николов.