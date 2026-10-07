Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

Самопризнания и извинения в съдебната зала белязаха делото, на което днес се гледаха мерките за неотклонение на задържаните в Пловдив за източването на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации.
Въпреки дадените обяснения, съдът постанови "постоянен арест" за шефката на Клиниката по ревматология на Университетската болница "Св. Георги" проф. Мариела Генева, сочена като организатор на престъпната схема.
Съдът постанови "парична гаранция" от 10 000 евро за Адриан Белов, счетоводител в Медицински център "Артмед".
Димитър Пехливанов, наблюдаващ прокурор: "Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват – че са правени фиктивни хоспитализации, вземана е кръв, слагана е на други пациенти. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника съдействаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни."