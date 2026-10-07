Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

Самопризнания и извинения в съдебната зала белязаха делото, на което днес се гледаха мерките за неотклонение на задържаните в Пловдив за източването на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации.

Въпреки дадените обяснения, съдът постанови "постоянен арест" за шефката на Клиниката по ревматология на Университетската болница "Св. Георги" проф. Мариела Генева, сочена като организатор на престъпната схема.

Съдът постанови "парична гаранция" от 10 000 евро за Адриан Белов, счетоводител в Медицински център "Артмед".