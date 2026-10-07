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Слънчево в следобедните часове

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Днес ще бъде предимно слънчево. След поредното хладно утро дневните температури ще се повишат в сравнение с вчера и максималните ще бъдат между 23 и 28°, в София – около 24°, а по Черноморието – между 21 и 24°. Ще духа слаб, по морския бряг – умерен вятър от изток-югоизток.

През нощта ще бъде ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат в широки граници – от около 0° по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слана, до 13–14° по Черноморието. В София – около 6°.

Утре времето ще бъде слънчево, със слаб, по Черноморието – умерен, югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София – около 26°, а по морския бряг – от 21 до 23°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, с височина на вълните до около половин метър. Температурата на морската вода е 19° по северното и 20° по южното крайбрежие. Добри ще бъдат условията за туризъм в планините утре – предимно слънчево време и умерен вятър от запад-югозапад.

В петък в по-голямата част от страната ще се задържи слънчево, но на места в западните райони ще превали и прегърми.

И в събота по-значителна облачност и слаби валежи ще има в западната половина на страната, но на изток ще остане слънчево.

В неделя предстои съществено захлаждане. Ще бъде ветровито, на много места с валежи, в отделни райони интензивни и с гръмотевици.

В понеделник все още ще превалява над източните райони, но в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.

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