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Близки, приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив се сбогуваха с Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Български футбол
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Поклонението започна в 11:00 часа.

близки приятели фенове легенди ботев пловдив сбогуваха илиян филипов
Снимка: БГНЕС
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Близки, приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път. Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк "Север" започна в 11:00 часа.

За да се сбогуват с 53-годишния Филипов дойдоха от първия отбор на Ботев, чийто собственик беше бизнесменът. Старши треньорът Станислав Генчев и един от любимците на привържениците - Тодор Неделев, отказаха да говорят пред медиите. Организираните привърженици на "канарите", както и някои от клубните легенди, също почетоха бившия собственик. На поклонението дойдоха още фигури като Ивелин Попов, Александър Александров - Кривия и бившият наставник на Ботев - Николай Киров.

Илиян Филипов беше застрелян с един куршум в главата в нощта на 29 срещу 30 септември, около 01:00 часа, след края на мача между България и Естония от Лигата на нациите на "Колежа".

Задържан за убийството му беше Славчо Мегеров - негов бивш служител. Като възможен мотив по делото срещу Мегеров се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. "черно тото".

Вижте повече във видеото!

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#убийството на Илиян Филипов #Илиян Филипов

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