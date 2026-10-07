Поне 8 души загинаха при нови руски удари срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че силите на страната не са провеждали операции в зоната, където са били атакувани двата кораба край България. Според него става дума за руско нападение с морски и въздушни дронове.

В Украйна поне 11 души загинаха при една от най-големите руски атаки срещу Киев, северния град Прилуки и региона на Полтава. Експлозии отекнаха на много места в столицата през нощта. По данни на кмета Виталий Кличко има разрушени сгради и складове.

Очаква се днес посланиците на страните от ЕС да включат нови 1650 юридически и физически лица в санкционния режим срещу Русия. Сред новите попълнения са основно компании и лица от военно-промишления комплекс, свързани с производството на ракети, съобщават дипломати. Списъците трябва да бъдат окончателно одобрени от външните министри на ЕС следващия понеделник.