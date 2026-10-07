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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Поне 8 души загинаха при нови руски удари срещу Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че силите на страната не са провеждали операции в зоната, където са били атакувани двата кораба край България. Според него става дума за руско нападение с морски и въздушни дронове.

В Украйна поне 11 души загинаха при една от най-големите руски атаки срещу Киев, северния град Прилуки и региона на Полтава. Експлозии отекнаха на много места в столицата през нощта. По данни на кмета Виталий Кличко има разрушени сгради и складове.

Очаква се днес посланиците на страните от ЕС да включат нови 1650 юридически и физически лица в санкционния режим срещу Русия. Сред новите попълнения са основно компании и лица от военно-промишления комплекс, свързани с производството на ракети, съобщават дипломати. Списъците трябва да бъдат окончателно одобрени от външните министри на ЕС следващия понеделник.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Украинските отбранителни сили не са провеждали операции в този район на морето. Тази последна трагедия с участието на граждански кораби продължава опитите на Русия да направи западната част на Черно море напълно опасна за корабоплаване. Изяснихме цялата информация с българската страна: нашите Военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с участието на военноморски и въздушни дронове. Инструктирах нашите Въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, нашето разузнаване и всички наши служби да сътрудничат максимално пълноценно с нашите партньори, така че както те, така и ние да имаме по-големи възможности за самозащита.“

#търговски кораби #българска изключителна икономическа зона # Володимир Зеленски #дронове #Украйна

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