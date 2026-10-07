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Нови санкции срещу Русия: ЕС ще удвои броя на санкционираните фирми и лица

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Очаква се посланиците на страните от ЕС да включат нови фирми и лица в санкционния режим срещу Русия.

Според дипломати, цитирани от „Ройтерс“, списъците ще включват 1650 нови юридически и физически лица. Това ще удвои броя на санкционираните фирми и хора.

Сред новите попълнения в санкционните списъци са около 1570 компании и лица от военно-промишления комплекс, главно свързани с производството на ракети, съобщават дипломати.

След зелената светлина от посланиците списъците ще бъдат изпратени на външните министри на ЕС за окончателно одобрение следващия понеделник.

#Русия #санкции #ЕС

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