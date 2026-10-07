Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба „Алфа Уатан“
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Продължава издирването на моряците от потъналия кораб „ALFA WATAN“, който беше ударен от морски и въздушни дронове.
От спасения екипаж на другия плавателен съд „ABLE“ 17 души са в добро състояние. Само механикът е в реанимацията на Военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния. Състоянието му остава тежко.
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Потъналият кораб се е движил на север. Все още не се знае какъв е товарът му. Другият кораб е бил натоварен със зърно и е плавал на юг.
Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване.